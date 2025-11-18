AOT จับมือ กรุงไทย ยกระดับบริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

AOT จับมือกรุงไทย เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินด้วย Krungthai BUSINESS
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. และ ธนาคารกรุงไทย ลงนามความร่วมมือด้านบริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและภาษีขององค์กร เสริมศักยภาพการดําเนินงานของ AOT ให้พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจสนามบินและการท่องเที่ยวในอนาคต ขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) AOT กล่าวว่า ปัจจุบัน AOT ได้ยกระดับระบบบัญชี การเงินและการบริหารข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม โดยนําระบบ Krungthai BUSINESS มาเป็นกลไกหลักในการดําเนินธุรกรรม พร้อมทั้งใช้งานบริการ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax Plus ซึ่งช่วยให้การจัดส่งข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็ว เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์อันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาไปสู่ “องค์กรดิจิทัล” อย่างสมบูรณ์
โดยผลที่เกิดขึ้นนําไปสู่ประสิทธิภาพที่วัดผลได้จริง ลดการใช้กระดาษเกือบ 1 ล้านแผ่น ลดต้นทุนการดําเนินงานได้ถึง 20% รวมถึงลดขั้นตอนซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการอนุมัติและประสานงาน ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสําคัญในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมิได้เกิดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยบุคลากรที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้และปรับตัว รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล AOT จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน รวมทั้งความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์กร และการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการเงินอย่างธนาคารกรุงไทย AOT มั่นใจว่าจะสามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว
นางสาวอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงินของ AOT มาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งการรับเงิน การชำระบิล และการโอนจ่ายเงินเดือนพนักงาน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความไว้วางใจและความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS โซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับและจ่ายเงิน ไปจนถึงการจัดการภาษีแบบดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมสรรพากร และคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ AOT ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รองรับทั้งภารกิจด้านการเงินขององค์กร และการเติบโตของธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ธนาคารจะสนับสนุนองค์กรไทยให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และตอกย้ำบทบาทของธนาคารในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเติบโตเคียงข้างลูกค้าอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
ความร่วมมือระหว่าง AOT กับธนาคารกรุงไทยครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อน AOT เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผ่านโซลูชันด้านการเงินที่ทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ยกระดับระบบบัญชี การเงิน และการจัดการภาษีของ AOT ให้รวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการเสริมรากฐานสำคัญให้ AOT สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมั่นคง