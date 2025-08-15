SKY เผยครึ่งปีแรก รายได้ 5,020 ล้าน กำไรพุ่ง 84%

สกาย กรุ๊ป (SKY) ประกาศผลประกอบการครึ่งแรกปี 2568 เติบโต กวาดรายได้รวม 5,020 ล้านบาท โต 67% และทำกำไรสุทธิ 405 ล้านบาท พุ่งขึ้น 84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สวนกระแสตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลง ชี้ธุรกิจการบินฟื้นตัว หนุนบริการ Aviation Tech โตต่อเนื่อง พร้อมตุนงานในมือ (Backlog) แน่นกว่า 23,463 ล้านบาท รองรับการเติบโตมั่นคงในระยะยาว
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) กล่าวว่า การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน แม้ว่าภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยอดการเดินทางเข้า-ออกประเทศของผู้โดยสารโดยรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5%
ส่งผลบวกโดยตรงต่อรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Aviation Tech as a Service ของบริษัท โดยเฉพาะโครงการสำคัญอย่างระบบเช็คอินและออกตั๋วผู้โดยสาร (CUPPS) และระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)
เมื่อเจาะลึกผลประกอบการเฉพาะไตรมาส 2/2568 (เมษายน-มิถุนายน) บริษัทมีรายได้รวม 2,636 ล้านบาท เติบโต 62% (YoY) และมีกำไรสุทธิ 200 ล้านบาท เติบโตถึง 82% (YoY) สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมการเติบโตที่ต่อเนื่อง
สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง สกาย กรุ๊ป จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Aviation Tech อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) พร้อมสร้างความแข็งแกร่งผ่านโครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย ทั้งรายได้จากสัญญาสัมปทานระยะยาว (Concession), รายได้ประจำ (Recurring Revenue) และรายได้จากโครงการ (Project Based) เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าจัดทัพธุรกิจในเครือให้เติบโตอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ Smart Facility Management ผ่าน บริษัท เมทเธียร์ จำกัด นำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
Contact Center ผ่าน บริษัท สกาย ซีซี จำกัด (ชื่อเดิม วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล) ที่นำเทคโนโลยี AI และ Large Language Model (LLM) มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ICT-SI ผ่าน บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) ที่ให้บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร
"ณ สิ้นไตรมาส 2/2568 บริษัทมีงานที่รอส่งมอบตามสัญญา (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 23,463 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ต่อเนื่องในช่วง 6-7 ปีข้างหน้า ทำให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว และเรายังคงมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจที่มีศักยภาพ พร้อมเตรียมความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป"