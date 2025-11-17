”หอการค้า”หารือ”พิพัฒน์” จี้แก้ปัญหา”โลจิสติกส์–ขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพแข่งขันผู้ประกอบการไทย

“พิพัฒน์” รับข้อเสนอ”หอการค้าไทย–สภาหอการค้า”แก้ปัญหาโลจิสติกส์–ขนส่ง สั่งทำแผนแก้ปัญหาเร่งด่วน-กลาง-ยาว”ให้มีผลเป็นรูปธรรม ย้ำพร้อมดูแลทุกจุดติดขัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพแข่งขันของผู้ประกอบการ
วันที่ 17 พ.ย. 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือและนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องการให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไข ปลดล็อกอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ยืดเยื้อสะสมมายาวนาน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ภาครัฐให้ความสำคัญในข้อเสนอภาคเอกชนต่อทิศทางระบบคมนาคม–โลจิสติกส์ของประเทศ โดยในการหารือ คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้นำเสนอ 8 ประเด็นสำคัญ และเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นปัจจัยหลักต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการค้าระหว่างประเทศ อาทิ
1. การส่งเสริมการถ่ายลำทางเรือ (Transshipment sandbox) ในระบบคอนเทนเนอร์ภายในเขตรั้วศุลกากรเดียวกัน ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศ
2. การปรับโครงสร้างอัตราค่าภาระท่าเรือชายฝั่ง ทลฉ. เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนความสามารถ ในการแข่งขันของการขนส่งทางชายฝั่งโดยมีต้นทุนเหมาะสม
3. ผลักดันการแก้ไขปัญหาจราจรแออัดภายในพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง และส่งเสริมการขนส่งทางรางสู่ ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับตู้สินค้า โดยเร่งด่วน
4. การบริหารจัดการสัมปทานของผู้ประกอบการ ทลฉ. เพื่อให้การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเป็นไปตามแผนและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
5. การส่งเสริมความสามารถการแข่งขันของพาณิชยนาวีไทย
6.การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าที่คลังสินค้า BFS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ เพื่อรองรับสายการบินระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหัวหิน
8 . การส่งเสริมระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เพื่อเชื่อมโยงเรือ–รถ–ราง–อากาศ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ระดับประเทศ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า หลังรับฟังข้อเสนอ ของหอการค้าไทย ซึ่งล้วนเป็นปัญหาโครงสร้างสำคัญของประเทศ และหลายเรื่อง เป็นปัญหามายาวนาน กระทรวงคมนาคมพร้อมเดินหน้าดูแล แก้ไขปัญหา โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนเร่งด่วน–ระยะกลาง–ระยะยาว เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการทำงานกับภาคเอกชนโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาที่ระดับพื้นที่และระดับระบบไปพร้อมกัน
โดยในที่ประชุมมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายกริชเพรช ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม