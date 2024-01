แหลมฉบังสุดบูม!เรือสำราญต่อคิวเทียบท่าปีละ 60ลำ กระแสรถ EVดันขนส่งพุ่งปี 66ทุบสถิติ 1.51 ล้านคัน

แหลมฉบังบูมเรือท่องเที่ยวต่อคิวเทียบท่า ล่าสุดขนผู้โดยสารพร้อมลูกเรือกว่า 6,000 คน แวะเที่ยวไทย กทท.เผยปี 66 มี 60 ลำ ส่วน11 ก.พ.จ่อขอแวะ 6 ลำ เร่งจัดสรรท่าเรือรองรับ ส่วนขนส่งรถยนต์พุ่งสถิติกว่า 1.51 ล้านคัน รับกระแสรถยนต์ EV ชูไทยจุดถ่ายลำ”ยุโรป-ออสเตรเลีย”นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 (1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย. 2565) ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ( ทลฉ. ) มีจำนวน 8.67 ล้านทีอียู ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 0.62% ถือว่าปริมาณสินค้าใกล้เคียงกัน (ปี 2565 มีปริมาณตู้สินค้า 8.72 ล้านทีอียู) ซึ่งในปี 2565 ปริมาณตู้สินค้ามีสถิติสูงสุดนับจากก่อตั้งการท่าเรือฯส่วนปี 2566 แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ปริมาณค่าระวางลดลง และมีปัญหาสภาวะสงคราม ทำให้ในช่วงแรกของปี 2566 ปริมาณตู้สินค้าน้อยลงไปมาก ซึ่งกทท.ได้ทำการตลาดกระตุ้นการขนส่งในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อรักษาปริมาณตู้สินค้าให้เทียบกับปี 2565 ทำให้สรุปทั้งปีปริมาณตู้ปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับปี 2565 ขณะที่จุดสำคัญของประเทศไทย คือมีปริมาณปริมาณสินค้า นำเข้าและส่งออก ในสัดส่วนที่กล้เคียงกัน โดยปี 2566 ปริมาณสินค้านำเข้าที่ 4.35 ล้านทีอียู (50.2%) ปริมาณสินค้าส่งออกที่ 4.31 ล้านทีอียู (49.8%)โดยปี 2566 มีปริมาณขนส่งสินค้าทางรถไฟ 480,118 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มี 382,802 ทีอียู โดยกทท.ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางราง เพราะมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่ำ และลดปัญหาการจราจรบนถนน โดยทำงานร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไอซีดี ลาดกระบังนายเกรียงไกรกล่าวว่า สินค้าที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ คือการขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์ ล่าสุดมีปริมาณสัดส่วน 5.7% แม้ยังไม่มากแต่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยปี 2566 มีปริมาณขนส่งที่ 1,514,406 คัน นับเป็นสถิติใหม่ของการขนส่งรถยนต์ที่แหลมฉบัง โดยเพิ่มจากปี 2565 ที่มี 1,247,058 คัน และคาดการณ์ว่า หลังจากนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 25% เนื่องจากประเทศไทย เป็นซัพพลายเชนของธุรกิจรถยนต์ และผู้ผลิตจากต่างประเทศใช้ไทยเป็นจุดถ่ายลำ จากยุโรปไปออสเตรเลีย ประกอบกับแนวโน้มการลงทุนรถยนต์ EV เพิ่มขึ้นที่ประเทศไทย ขณะที่ศักยภาพปัจจุบันท่าเทียบเรือประเภทรถยนต์ Ro-Ro ที่ท่าเทียบเรือ A1 ( NYK Auto Logistics หรือ NYK Line เป็นผู้บริหาร) และท่าเทียบเรือ A5 (Namyong Terminal หรือ NYK Line เป็นผู้บริหาร) รองรับรวมประมาณ 1.2 ล้านคัน@สุดบูม! เรือสำราญขนาดใหญ่ 6 ลำจองคิวเทียบท่าเดือน ก.พ.นอกจากนี้ การขนส่งผู้โดยสารมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยปี 2566 มีสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสาร ประมาณ 0.3% ซึ่งแหลมฉบังมีท่าเรือโดยสาร คือ ท่าเทียบเรือ A1 ( NYK Auto Logistics หรือ NYK Line เป็นผู้บริหาร) ซึ่งสามารถรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (เรือครูซ) ขนาดเรือ มีผู้โดยสาร 500-3,000 คน ซึ่งมากกว่า ท่าเรือกรุงเทพ ที่รองรับเรือขนาดไม่เกิน 1,000 คนโดยหลังจากเกิดโควิด-19 เรือท่องเที่ยวมีการเติบโตสูงมาก และ มีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ต้องการเทียบท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มขึ้น ปี 2566 มีถึง 60 ลำ หรือเฉลี่ยเดือนละ 15 ลำ ซึ่งการท่าเรือฯต้องจัดท่าเทียบเรือรองรับ โดยล่าสุด วันที่ 7 ม.ค. 2567 มีเรือสำราญ M.V AIDA BELLA พร้อมผู้โดยสาร 2,000 คน เข้าเทียบท่าเรือ A1 กำหนดออกจาท่า วันที่ 9 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น. และในวันที่ 7 ม.ค. 2567 เรือสำราญ M.V.SPECTRUM OF THE SEA ผู้โดยสาร 4,500 คน ลูกเรือ 1,500 คน รวม 6,000 คน ขอเทียบท่า ซึ่งทำให้ต้องจัดท่าเทียบเรือ A2 รองรับ กำหนดออกจากท่า เวลา 19.00 น. วันที่ 8 ม.ค. 2567ขณะที่ในช่วงวันที่ 11 ก.พ. 2567 นี้ มีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ แจ้งขอเข้าเทียบท่า ถึง 6 ลำ ซึ่งกทท.อยู่ระหว่างจัดหาท่าเรือรองรับ ซึ่งทำให้เห็นว่าแนวโน้มเรือท่องเที่ยวที่เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ผู้โดยสารจำนวนมาก ต้องการเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังเพิอ่มมากขึ้น และผู้โดยสารที่มากับเรือจะขึ้นท่าเพื่อท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศ อย่างมากปัจจุบันศักยภาพ ท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ที่ 11.1 ล้านทีอียู พื้นที่รวม 8,752 ไร่ แบ่งเป็น แหลมฉบัง ระยะที่ 1 ขีดความสามารถจำนวน 4.3 ล้านทีอียู มีร่องน้ำลึก 14 เมตร ความยาวหน้าท่า 300-400 เมตร โดยมี ท่าเทียบเรือกลุ่ม A และ B จำนวน 12 ท่า และแหลมฉบัง ระยะที่ 2 ขีดความสามารถ 6.8 ล้านทีอียู ร่องน้ำลึก 16 เมตร ความยาวหน้าท่า 500 เมตร โดยมีท่าเทียบเรือกลุ่ม C และ D จำนวน 7 ท่า ซึ่งสามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น