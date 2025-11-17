ราช กรุ๊ป ชี้ 9 เดือนกำไร 5.4 พันล้าน จ่อร่วมโครงการ Direct PPA-โซลาร์ฟาร์มชุมชน

ราช กรุ๊ป เผยผลประกอบการ 9 เดือนปี 2568 มีกำไรสุทธิ 5,445 ล้านบาท โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าเป็นจำนวน 5,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 11,766 ล้านบาท แย้มแผนระยะสั้นเตรียมเข้าร่วมในโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนและโครงการ Direct PPA
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 5,445 ล้านบาท โดยรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าเป็นจำนวน 5,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 ส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มีจำนวน 11,766 ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ายังเป็นแกนหลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ โดยรายได้จำนวน 18,804 ล้านบาทของรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 79 มาจากกลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 7,830.60 เมกะวัตต์ รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และชีวมวล กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,618.21 เมกะวัตต์ จำนวน 3,874 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและอื่นๆ เป็นจำนวน 1,247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5
"ปีนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการและต้นทุนการดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินงาน 9 เดือนแรก ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ ทั้งประเภท IPP และพลังงานทดแทนปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจและพอร์ตการลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และเสริมความแข็งแกร่งด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ในระยะยาว สำหรับแผนงานระยะสั้น บริษัทฯ จะเน้นความพร้อมเข้าร่วมในโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนตามนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล โครงการ Direct PPA การเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าที่มีรายได้มั่นคง การรักษาความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการทำแผนพัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรีหลังจากปลดระวาง เป็นต้น"
ส่วนแผนในระยะกลางและระยะยาว จะมุ่งที่การเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP และเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป การขยายไปสู่ธุรกิจไฟฟ้าแห่งอนาคตและธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินกลยุทธ์ตามแผนงานนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 211,428 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 108,093 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 103,335 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งสะท้อนจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.05 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10.57 รวมทั้งอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับชั้นนำ ได้แก่ Tris Rating ที่ระดับ AA+, Moody’s ระดับ Baa2 และ S&P Ratings ระดับ BBB-