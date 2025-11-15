“บ.กิจเสรีฯ” ตอกย้ำผู้นำเครื่องมือช่างคุณภาพ เปิดตัวแบรนด์ RICOTA นำเข้าจากจีน รุกตลาดเมืองไทย

บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดตัวสินค้าแบรนด์ใหม่ “RICOTA” 25V (ลิโคต้า) ภายในงาน ”Ricota For Professionals” เครื่องมือช่างไร้สาย 25 โวลต์ นำเข้าจากประเทศจีน สินค้าระดับพรีเมียม พร้อมบุกตลาดกลุ่มงานช่างมืออาชีพ ผ่านช่องทางดีลเลอร์ทั่วประเทศกว่า 1,000 ราย ร้าน “TOTAL SHOP” ของกิจเสรี ทั้ง 40 แห่ง และช่องทางแพล็ตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ มั่นใจในสินค้าคุณภาพตอบโจทย์ทุกเซกเม้นต์
นายวีรชาติ วัฒนาพฤกษากุล กรรมการบริหาร บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า กิจเสรีเป็นผู้นำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์การเกษตร และกสิกรรม จากประเทศญี่ปุ่นและจีนเป็นหลัก ในแต่ละแบรนด์เป็นแบรนด์ชั้นนำที่ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 และได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเติบโตขึ้นทุก ๆ ปี
จากความสำเร็จที่ผ่านมาของกิจเสรีฯ ธุรกิจเติบโตขึ้น และในวันนี้ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 50 โดยบริษัทได้เฉลิมฉลอง พร้อมด้วยเปิดตัวสินค้าแบรนด์ใหม่ “RICOTA” 25V (ลิโคต้า) ภายในงาน “Ricota For Professionals” สินค้าเครื่องมือช่างไร้สายขนาด 25 โวลต์ ที่นำเข้าจากประเทศจีน เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น สว่านไร้สาย สว่านไขควง ฯลฯ เป็นเครื่องมือช่างที่มีความแรงสูงสุดที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ ด้วยนวัตกรรมและคุณภาพของสินค้า ที่มีประสิทธิภาพความสามารถใช้ได้ดีเหมาะสำหรับกลุ่มงานหนัก โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผู้ผลิต เป็นต้น สามารถเพิ่มในกลุ่มไลน์สินค้าที่มีอยู่เดิมในตลาด 18 โวลต์ ถึง 20 โวลต์
“สำหรับแบรนด์ “RICOTA” (ลิโคต้า) ได้เปิดตัวเครื่องมือช่างไร้สาย ครั้งแรกในเมืองไทย และจะทยอยอีกหลายประเทศในสิ้นปีนี้ เราได้วางสินค้าอยู่ในกลุ่มตลาดบน พรีเมียม เป้าหมายของ RICOTA หวังรุกเจาะตลาดช่างระดับมืออาชีพ ที่ต้องการสินค้าคุณภาพที่สูงกว่าในราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนในการโปรโมทสินค้า พร้อมสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ อาทิ Tiktok Facebook เป็นต้น พร้อมด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศ มากกว่า 1,000 ราย รวมถึงร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้ “TOTAL SHOP” ทั้ง 40 สาขา ซึ่งเป็นร้านของกิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง ผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง อุตสาหกรรม และการเกษตร ตลอดจนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย”
นายวีรชาติ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ และปี 2569 บริษัท ฯ ได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะนำเข้าสินค้าล็อตแรกเป็นเครื่องมือช่างไร้สาย และจะทยอยมาอีกกว่า 300 รุ่น พร้อมขยายสาขาออกไปตามห้างให้มากขึ้น เช่น Lotus , Big C ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มการมองเห็น เป็นสินค้าที่ช่างสามารถจับ หรือทดลองก่อนซื้อได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้า พร้อมด้วยการรับประกันสินค้ายาวนานถึง 3 ปีเต็ม
“นอกจากช่องทางจัดจำหน่ายหลัก ๆ ที่เรามีแล้วนั้น สิ่งสำคัญจากนี้บริษัทจะเน้นการขายโปรดักส์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์เครื่องมือช่างกับลูกค้าอย่างละเอียด เช่นกิจเสรี ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งเราได้วางตลาดคุณภาพสินค้าออกเป็น 4 กลุ่ม จากบนไปถึงล่าง คือ RICOTA TOTAL JADEVER และ KANTO มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสินค้า ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของตลาด สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ และมั่นใจในเครื่องมือช่าง ที่มีมาตรฐานของกิจเสรี”
สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดตามได้ที่ Facebook page RICOTA THAILAND
หรือ www. facebook.com/totaltools.thailand หรือ เว็บไซต์ www.Totalthailand.net
