(คลิป)สาธุ!! “พระสิ้นคิด” มอบแล้ว 15 ล้าน ให้ทหารสร้างถนนชายแดนไทย-เขมร

อุบลราชธานี - หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือพระสิ้นคิด มอบเงิน 15 ล้านบาทจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างถนนป้องกันชายแดนช่องบก โดยมี พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบ
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 ต.ค. พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปรับมอบเงิน 15 ล้านบาท จากหลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม หรือพระสิ้นคิด ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ หลังจากหลวงตาสินทรัพย์ได้ไปเยี่ยมทหารที่ชายแดนช่องบกพบว่าถนนหนทางค่อนข้างยากลำบาก จึงมีความคิดอยากจะช่วยทำถนนให้ทหารจากถนนลูกรังที่เป็นดินโคลน เป็นถนนคอนกรีต จึงได้ประกาศเป็นเจ้าภาพระดมทุน โดยบอกว่ากองทัพไม่ได้มาขอ แต่หลวงตาเห็นความสำคัญ จึงรับเป็นเจ้าภาพระดมทุนให้
โดยเปิดระดมทุนเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ที่เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เพราะว่าช่วงข้ามคืนก็มีห้างร้านบริษัทต่างๆ รวมถึงประชาชนสมทบทุนจนครบ 15 ล้านบาท จึงได้นำมามอบให้ทางกองทัพบกเพื่อไปดำเนินการก่อสร้างถนนป้องกันชายแดน
พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ก็ได้กราบขอบพระคุณความเมตตาของหลวงตาสินทรัพย์ ที่ช่วยเหลือทหารในการปกป้องอธิปไตย และทำเพื่อประเทศชาติ โดยเงินจำนวนนี้ก็จะนำไปฝากธนาคาร และมีคณะกรรมการตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิดความสงสัย เพื่อใช้สำหรับซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพราะเครื่องจักรได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ทำถนนอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณไปได้มาก โดยคาดว่าเมื่อสภาพอากาศเป็นใจไม่มีฝนตกจะสามารถดำเนินการได้ทันที ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ประมาณ 4-5 เส้นทาง ก็จะทำทั้งหมด
ด้านหลวงตาสินทรัพย์กล่าวว่า ถึงแม้จะไม่มีเงิน แต่ก็อยากระดมทุนจากลูกศิษย์ลูกหาที่อยากทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งก็ระดมทุนเพียงสองวันก็ครบ 15,000,000 บาท หลังจากนี้ถ้าหากจำเป็นจะต้องทำถนนหนทางอีกก็พร้อมที่จะระดมทุนช่วยเหลืออีก