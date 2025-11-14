SAPPEเผยต้นทุนวัตถุดิบหลักเริ่มลด ชี้ตลาดยุโรปทยอยเติบโตตามแผน

บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 มีรายได้จากการขาย 1,349 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 183 ล้านบาท โดยรายได้ชะลอตัว 13.9% YoY และกำไรลดลง 39.0% YoY ทั้งนี้ หลายตลาดเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะยุโรปที่ทยอยกลับมาเติบโตตามแผน ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบสำคัญมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานในปี 2569
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวว่า ยอดขายต่างประเทศมีสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าปีนี้จะเผชิญความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกผันผวนและสถานการณ์ในหลายภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าในปีหน้า รายได้มีแนวโน้มกลับสู่การเติบโตในทุกภูมิภาค รวมถึงตลาดสำคัญอย่างยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ในส่วนของตลาดในประเทศ บริษัททำรายได้ 380 ล้านบาท เติบโต 2% YoY โดยครึ่งปีแรกเติบโต 28.9% YoY และภาพรวม 9 เดือนยังเติบโตได้แข็งแรงที่ 19.1% YoY
SAPPE ยังคงมุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ Global Marketing ของ Mogu Mogu อย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญและความร่วมมือกับศิลปินระดับโลกในเกาหลีใต้ เช่น BTS, SEVENTEEN และ TXT เพื่อเข้าถึงกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha พร้อมขยายฐานผู้บริโภคในฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร โดยแคมเปญ #MyFirstMoguMogu Mobile Sampling Tour ในสหรัฐฯ ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ได้ผลตอบรับดีและช่วยสร้างฐานผู้บริโภคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าใหม่ เช่น สูตรน้ำตาล 0% และ Mogu Mogu Pretzel รวมถึงความร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสดใหม่และตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มเคี้ยวได้ระดับโลก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ปีนี้จะเป็นปีท้าทาย แต่ทิศทางไตรมาสที่ผ่านมาเริ่มชัดเจนว่าเรากำลังฟื้นตัว รายได้ต่างประเทศติดลบน้อยลงต่อเนื่อง และเราคาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ในปีหน้า โดยมีแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่เริ่มกลับมาเป็นปกติ และต้นทุนวัตถุดิบอย่างเรซินและน้ำตาลที่ปรับลดลง ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการปี 2569 แข็งแรงขึ้น”