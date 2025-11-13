MCA คว้า “จินเจน–หังโจว–ฮกกี่” เสริมพอร์ตโชว์Q3รายได้พุ่ง 40%

ผู้จัดการรายวัน360 - บมจ.มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย “MCA” คว้าแบรนด์ดัง “จินเจน”, “หังโจว” และ “ฮกกี่” เข้าพอร์ต ขยายฐานกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพิ่ม โชว์รายได้ไตรมาส 3/2568 แตะ 225.18 ล้านบาท ทะยาน 40.49% สร้างสถิติ All-Time High ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ MCA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตอกย้ำการเป็นผู้นำในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและผู้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบ One-stop Service Marketing Solution อย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ลูกค้า สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3/2568 มีรายได้รวม จำนวน 225.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ( YoY) คิดเป็นอัตราการเติบโต 40.49% หรือเพิ่มขึ้น จำนวน 64.88 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่สูงสุด (All-Time High) นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
สำหรับการเติบโตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ การขยายตัวของธุรกิจทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการด้านการตลาดที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักมาจากการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า และธุรกิจให้บริการด้านการตลาด โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution) ที่มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มพอร์ตสินค้าในไตรมาสที่ผ่านมา
รวมถึงการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายช่วงสำหรับสินค้า แบรนด์ “จินเจน”, “หังโจว” และ “ฮกกี่” ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดและขยายพอร์ตสินค้า เข้าสู่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ที่สำคัญยังถือเป็นการช่วยเสริมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายอยู่ โดยจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้จากฐานลูกค้าในช่องทาง Traditional Trade ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ
“ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 40.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 14.42 ล้านบาท(YoY) คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 54.64% โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 16.49% เป็น 18.03% เนื่องจาก การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสัดส่วนยอดขายจากสินค้าและบริการกลุ่มที่สร้างอัตรากำไรที่สูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2568 จำนวน 5.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.64 ล้านบาท (YoY) หรือเพิ่มขึ้น 2.26 ล้านบาท คิดเป็น 61.88%
ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2.28% เป็น 2.62% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจจำหน่ายสินค้าดำเนินไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะยาว จากการขยายพอร์ตสินค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน”
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2568 บริษัท ฯ มีรายได้รวม จำนวน 598.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 470.9 ล้านบาท (YoY) คิดเป็นอัตราการเติบโต 26.85% หรือเพิ่มขึ้น 126.71 ล้านบาท จากการเติบโตของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการตลาดที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงการรับรู้รายได้จากบริษัทในเครือ ยูเอ็ม ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ครบวงจร ส่งผลให้ MCA มีกำไรสุทธิงวด 9 เดือน ปี 2568 ที่ 15.89 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถสะท้อนถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและศักยภาพระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ