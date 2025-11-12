SPRCโชว์ไตรมาส3/68กำไรพุ่งอยู่ที่ 48.6 ล้านดอลล์

SPRCเผยไตรมาส 3/2568 มีกำไรสุทธิ 48.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากไตรมาสก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 24ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวดีขึ้นทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดจำหน่ายฯ
นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3/2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,896.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 48.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการขาดทุนสุทธิ 24.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 2/2568 การปรับตัวดีขึ้นดังกล่าวนี้ ได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นของทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของ SPRC เพิ่มขึ้นจาก 6.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 2/2568 เป็น 6.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 3/2568 โดยค่าการกลั่นของธุรกิจการกลั่นน้ำมันปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของราคาการกลั่นผลิตภัณฑ์กลั่นกลุ่มกลาง (น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ำมันดีเซล) ประกอบกับกำไรจากสต๊อกน้ำมันเนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ในขณะเดียวกัน ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมก็สร้างผลกำไรที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยรวมอยู่ที่ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
“SPRC ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ และสร้างเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังคงพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและความคล่องตัวในการจัดการน้ำมันดิบ และเตรียมพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงใหญ่ในปี 2569 (Turn Around and Inspection -T&I) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”