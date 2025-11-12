สมาคมสายการบิน หารือ”พิพัฒน์” ชะลอขึ้นค่าPSC -ลดภาษีน้ำมัน ลดต้นทุนแอร์ไลน์ หนุนลดค่าตั๋วในประเทศ กระตุ้นท่องเที่ยว

“พิพัฒน์” ถก สมาคมสายการบินฯ ขอชะลอขึ้นค่าPSC และค่าบริการเดินอากาศ ลดภาษีน้ำมันเครื่องบินเหลือ 0.20 บาทต่อลิตร หวังลดต้นทุนสายการบิน ช่วยให้ลดค่าตั๋วในประเทศได้ 100 บาทต่อเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ลดค่าครองชีพ–กระตุ้นท่องเที่ยว ขอเวลาพิจารณา 30 วัน
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมนโยบายด้านการบินของประเทศ โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT และนาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบิน และผู้แทนสายการบิน ในสมาคมสายการบินประเทศไทย เข้าร่วม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การประชุมมีการพิจารณานโยบายบริหารจัดการต้นทุนจากค่าธรรมเนียมภาครัฐ เพื่อบรรเทาภาระของสายการบินและลดค่าครองชีพด้านการเดินทางของประชาชน พร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านภาคการท่องเที่ยว และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการบินไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
โดยสมาคมสายการบินประเทศไทยได้เสนอขอให้ชะลอการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการบิน ทั้งค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services Charge: ANSC) และค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge: PSC) เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของสายการบินและผู้โดยสารในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว โดยเสนอให้เลื่อนการปรับขึ้น ANSC ของท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไปเริ่มในปี 2570 และของท่าอากาศยานหลักในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ไปเริ่มในปี 2571 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว เพิ่มความถี่เที่ยวบิน และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
ส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น นั้น สมาคมฯ เสนอให้พิจารณาลดอัตราภาษีจาก 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยลดต้นทุนสายการบิน ส่งผลให้สามารถลดราคาบัตรโดยสารภายในประเทศได้ราว 100 บาทต่อเที่ยว และเพิ่มจำนวนที่นั่งเที่ยวบินภายในประเทศกว่า 3.8 ล้านที่นั่ง ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2569 โดยคาดว่ามาตรการนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 22,000 ล้านบาท สนับสนุนการเดินทางภายในประเทศช่วงต้นปี
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเสนอ โครงการ “Buy International, Free Domestic Flights” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยมอบบัตรโดยสารภายในประเทศฟรีแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อตั๋วเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 เมษายน 2569 ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 200,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศกว่า 8,500 ล้านบาท
ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการบิน สมาคมฯ ได้เสนอให้ทบทวนอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันอากาศยานเพื่อส่งเสริมการบินภายในประเทศ เพิ่มความรวดเร็วในการนำเข้าอากาศยาน และยกระดับกระบวนการพิจารณาค่าธรรมเนียมการบินให้โปร่งใส โดยนำแนวทางการปรึกษาสาธารณะ (Public Consultation) มาใช้ พร้อมผลักดันการปฏิรูปกฎหมายการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผ่านการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเห็นความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมด และพร้อมจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยจะขอเวลาภายใน 30 วัน เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ มาศึกษาและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงคมนาคม ก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในแต่ละข้อเสนอ ทั้งนี้ยืนยันว่าจะยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้การดำเนินนโยบายทุกด้านเกิดผลจริงและสร้างความมั่นคงต่อระบบขนส่งทางอากาศของไทย
โดยกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub ของภูมิภาค โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินไทยให้มีศักยภาพ แข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน