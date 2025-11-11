วิ่งฉิว 4 เลน! ทล.1074 “บ้านคอปล้อง – บ้านบึงบ้าน”เดินทาง”กำแพงเพชร-พิจิตร”สะดวก

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.1074 สายบ้านคอปล้อง – บ้านบึงบ้าน จ.กำแพงเพชร กว่า 11 กม. งบ 516 ล้านบาท เสร็จแล้ว ช่วยลดเวลาเดินทาง เพิ่มความสะดวกในการขนส่ง หนุนเศรษฐกิจและ ท่องเที่ยว”กำแพงเพชรและ พิจิตร”
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว ระหว่าง กม.ที่ 30+175 ถึง กม.ที่ 41+650 รวมระยะทาง 11.475 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 516,982,493.52 บาทเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 117 และสนับสนุนการเดินทางระหว่างจังหวัดให้มีความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพการเดินทางและขนส่ง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร
โดย เป็นการก่อสร้างขยายช่องจราจรจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็นแบบพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต มีความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.25 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก (Raised Median) และแบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบตลอดแนวเส้นทาง และติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมงานทาง
อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินนโยบายพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยทางหลวงหมายเลข 1074 ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ทล.1) กับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ทล.117) ผ่านอำเภอบึงสามัคคี ซึ่งประชาชนนิยมใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรกรรม รวมถึงเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างครอบคลุม โดยช่วยให้การเดินทางโดยรวมมีความรวดเร็วขึ้น สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง พร้อมยกระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยนี้ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลและสถานศึกษา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น