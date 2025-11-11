โครโนไลฟ์จับมือพันธมิตรเปิดตัวแบรนด์ “THÉVASE” ส่งนวัตกรรมชะลอวัยบุกตลาด Longevity พร้อมสร้าง Certification Mark เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค

โครโนไลฟ์ ดีปเทคสตาร์ทอัพจากนาโนเทค สวทช. จับมือพันธมิตร “เอวาย่า-วิสไบโอ” ต่อยอดนวัตกรรม Longevity เปิดตัวแบรนด์ร่วม “THÉVASE (เทวาเซ่)” ชูผลวิจัยยืนยันประสิทธิภาพในทุกผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมกันสร้างเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) สำหรับผลิตภัณฑ์ด้าน Longevity ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
บริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด ดีปเทคสตาร์ทอัพภายใต้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอวาย่า อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด และ บริษัท วิสไบโอ จำกัด ภายใต้แนวคิด “From DeepTech to Longevity Innovation” เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐ โดยนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทค สู่บริษัท โครโนไลฟ์ สตาร์ทอัพที่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยไปสู่การพัฒนาสารออกฤทธิ์ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัยและสุขภาพยืนยาว พร้อมทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ร่วม THÉVASE (เทวาเซ่)
งานดังกล่าวได้จัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนาโนเทคโนโลยีในระดับนานาชาติครั้งที่ 9 : The 9th Thailand International Nanotechnology Conference (NanoThailand 2025) โดยมี ดร.ภญ.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นประธานพิธีเปิดงาน
ดร.ภญ.อุรชา กล่าวว่า “การแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน Longevity ของบริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนาโนเทค สวทช.สู่ภาคเอกชน ซึ่งตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา นาโนเทค ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเฉพาะในด้าน เทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกต่างๆ ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Licensing) การรับจ้างวิจัย (Contract Research) รวมถึงการจัดตั้ง DeepTech Startup ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการก้าวออกไปสู่ตลาดได้จริง โดยมีนักวิจัยเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนเอง”
“โครโนไลฟ์เป็นบริษัทสตาร์ทอัพแรกของนาโนเทค ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้าน Longevity Innovation และถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการต่อยอดงานวิจัยจากนาโนเทค ด้านการสกัดและพัฒนาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย รวมถึงการทดสอบทางด้านชะลอวัยและ Longevity สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการชะลอวัยและสุขภาพยืนยาว ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์เศรษฐกิจระดับโลกในอนาคต หรือ Longevity Economy ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลงนามในเอกสารเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศใหม่ที่เชื่อมโยง “องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงลึก” เข้ากับ “การสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ ภายในงานฯ บริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด โดย ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี CEO, CTO และ Co-founder ได้ลงนามความร่วมมือกับนายกฤตยศ เชาวนปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวาย่า อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด และนายคณะมนต์ ตีรนันทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวาย่า อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ ReverZase Regenerate Cream ภายใต้แบรนด์ร่วม THÉVASE ซึ่งจะมีการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด กับบริษัท วิสไบโอ จำกัด โดย ดร.วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วิสไบโอ จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) สำหรับผลิตภัณฑ์ด้าน Longevity เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมในระดับสากล
ภายในงานมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Innovating Longevity: Breaking Barriers, Defining Global Standards for the Future Economy” ว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) การขยายสู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างมาตรฐานระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Longevity แห่งอนาคต
ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี CEO, CTO และ Co-founder บริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า “ตนเองสำเร็จการศึกษาด้านชีววิทยาของมะเร็งและมุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตลอด ต่อมาได้มีต่อยอดองค์ความรู้สู่การศึกษาชีววิทยาแห่งความชรา (Aging biology) ที่เป็นต้นเหตุและตัวเร่งในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งและผิวหนังแก่ชรา โดยงานวิจัยมุ่งเน้นการสกัดและพัฒนาสารออกฤทธิ์จากพืช ที่สามารถปรับเปลี่ยนต้นเหตุของการแก่ชรา โดยเฉพาะการจัดการ “เซลล์ซอมบี้” (Zombie Cells) ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เสาหลักสภาวะชรา”
สำหรับนวัตกรรมสารออกฤทธิ์ ReverZase ที่โครโนไลฟ์ นำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกับบริษัท เอวาย่า อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้แบรนด์ THÉVASE เป็นหนึ่งในนวัตกรรม "เรือธง" (Flagship) ของทีมวิจัย โดยสาร ReverZase จากพืชสมุนไพรไทย (Thai Spider Lily) ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและสกัดสารธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก จนได้สารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพสูงสุดในการย้อนกลับกระบวนการแก่ชรา, ยับยั้งการอักเสบจากวัย, ฟื้นฟูไมโทคอนเดรียและลดความเสียหายของ DNA ซึ่งล้วนเป็นเสาหลักสำคัญของสภาวะชรา นวัตกรรมดังกล่าวคว้ารางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากเวที 49th Geneva International Exhibition of Inventions 2024 ณ สมาพันธรัฐสวิส และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Cosmeceutical and Herbal Innovation Award with Business Link 2024 รวมถึง Innovation Excellence Award จากงานประกวด Pathum Innotech 2025
ดร.ธวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในฐานะนักวิจัยที่ทำหน้าที่วิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคเอกชนด้วย จะเห็น Pain Point ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ภาคเอกชนได้รับ Licensing ออกไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่เป็น Deeptech จะมีความยากในการสื่อสาร และต้องมีการทำตลาดที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป โครโนไลฟ์ จึงเลือกนำนวัตกรรมออกมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้วยตัวเอง โดยเชื่อว่าการสื่อสารเรื่องราวงานวิจัยด้วยตัวเองในฐานะเจ้าของเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรตั้งแต่ผลทดสอบระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับคลินิกของตัวสารอนุภาคสารออกฤทธิ์ไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์จะช่วยสร้างความแตกต่างและทำให้สามารถก้าวข้าม Pain Point ต่างๆ ของสินค้านวัตกรรมที่เคยมีมาได้”
ด้าน นายกฤตยศ เชาวนปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวาย่า อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน Longevity เริ่มเป็นกระแสที่คนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพหันมาให้ความสนใจมากขึ้น แต่อาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ Longevity ที่แท้จริงเป็นอย่างไร สำหรับแนวทางในการทำตลาดแบรนด์ THÉVASE ในระยะแรกจึงจะมุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้บริโภคโดย ดร.ธวิน ในเรื่อง Longevity และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เรา ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งแบบการเปิดหน้าร้านและการวางจำหน่ายภายในร้านยาชั้นนำ โดยโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยผลิตภัณฑ์แรกที่จะวางจำหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ ReverZase Regenerate Cream ส่วนสินค้าตัวต่อไปจะเป็นกันแดดและสเปรย์บำรุงผม ทั้งนี้ตั้งเป้ายอดขายกว่า 1 แสนชิ้นภายในปี 2569”
“ความร่วมมือที่เกิดขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะสร้าง Ecosystem ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Longevity ซึ่งไม่ใช่แค่การออกสินค้า แต่ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ คำนึงถึงความปลอดภัย และมีการทดสอบต่างๆ ซึ่งเรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้ามีผู้ประอบการอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งมั่นแบบเดียวกัน ก็สามารถเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาต่อไปในอนาคตได้”
ขณะที่ ดร.วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วิสไบโอ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พืช สมุนไพร สารสกัด เครื่องสำอาง อาหารเสริม ยา และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม โดยเน้นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินด้านต่างๆ เช่น ปริมาณสารสำคัญ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อต่างๆ ที่ผ่านมาได้มีการออกรายงานผลการทดสอบแล้วกว่า 1,000 รายการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา”
“ปัจจุบันประเด็น Longevity ถูกนำมาใช้ในการขายสินค้า ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จำหน่ายในท้องตลาดยังพบปัญหาการใส่ปริมาณสารสำคัญไม่ตรงกับที่จดแจ้งในบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ดีเพื่อสร้างความชัดเจนในผลิตภัณฑ์ Longevity ที่มีหลากหลายด้านและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค วิสไบโอซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบอิสระ จึงร่วมมือกับโครโนไลฟ์ ในการดำเนินการรับรองเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หรือเครื่องหมายการค้ารับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ด้าน Longevity ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมในระดับสากล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้สิทธิเครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา” ดร.วุฒิพงษ์ กล่าวปิดท้าย