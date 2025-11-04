BEM ร่วมกับชุมชนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับชุมชนยิ้มประยูร ชุมชนปานทิพย์ ชุมชนสวนรื่น ชุมชนเสาหิน และผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สร้างบุญมหากุศล สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 ณ วัดประชาศรัทธาธรรม (เสาหิน) เขตบางซื่อ โดยมี นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชุมชนในพื้นที่ คณะผู้บริหารและพนักงาน BEM ที่พร้อมใจกันมาร่วมสร้างกุศลในปีนี้
โดยได้ถวายผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร ถวายปัจจัยไทยธรรม สนับสนุนร้านอาหารโรงทาน และเงินทำบุญจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงพนักงาน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะเสนาสนะของพระภิกษุ สามเณร ให้ดำรงอยู่สืบไป