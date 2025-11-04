xs
xsm
sm
md
lg

BEM ร่วมกับชุมชนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับชุมชนยิ้มประยูร ชุมชนปานทิพย์ ชุมชนสวนรื่น ชุมชนเสาหิน และผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สร้างบุญมหากุศล สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 ณ วัดประชาศรัทธาธรรม (เสาหิน) เขตบางซื่อ โดยมี นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชุมชนในพื้นที่ คณะผู้บริหารและพนักงาน BEM ที่พร้อมใจกันมาร่วมสร้างกุศลในปีนี้

โดยได้ถวายผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร ถวายปัจจัยไทยธรรม สนับสนุนร้านอาหารโรงทาน และเงินทำบุญจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงพนักงาน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะเสนาสนะของพระภิกษุ สามเณร ให้ดำรงอยู่สืบไป










BEM ร่วมกับชุมชนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
BEM ร่วมกับชุมชนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
BEM ร่วมกับชุมชนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
BEM ร่วมกับชุมชนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
BEM ร่วมกับชุมชนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น