xs
xsm
sm
md
lg

IRPC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 1พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ณ วัดเนินพุทรา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

โดยมี น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง ,ส.ส.กฤช ศิลปชัย เขต2 จ.ระยอง ,นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน และคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วม

สำหรับประเพณีทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมจริยธรรมองค์กรตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งในปีนี้มียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 812,623 บาท

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป








IRPC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
IRPC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
IRPC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
IRPC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
IRPC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น