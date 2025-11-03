IRPC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 1พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ณ วัดเนินพุทรา ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
โดยมี น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง ,ส.ส.กฤช ศิลปชัย เขต2 จ.ระยอง ,นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน และคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วม
สำหรับประเพณีทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมจริยธรรมองค์กรตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งในปีนี้มียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 812,623 บาท
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป