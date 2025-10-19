ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำคณะทอดกฐินสามัคคีวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย

วันนี้ (19 ต.ค.) เวลา 08.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอุปถัมภ์และร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย
พิธีในวันนี้ เริ่มด้วยคณะเจ้าภาพกฐินสามัคคี และผู้มีเกียรติพร้อมกัน เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพิธี จากนั้นคณะเจ้าภาพอัญเชิญองค์กฐินสามัคคีแห่รอบอุโบสถ 3 รอบ ฟังการขับเสภา นำชมวัดนายโรง โดยครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรคณะเจ้าภาพ และผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ อุโบสถ พระสงฆ์วัดนายโรงประกอบพิธีสวดญัตติทุติยกรรมวาจา และกรานกฐินเพื่อให้พิธีมีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามพระบรมพุทธาญาต ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาให้พร จากนั้นคณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีและผู้มีเกียรติถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ จัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อให้ความอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน ให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพุทธบัญญัติ และจัดหาทุนทรัพย์สำหรับบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในวัด ตลอดจนพัฒนางานกุฏิชีวาภิบาล และการแพทย์แผนไทยวัดนายโรง
พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนายโรงในวันนี้ นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัด นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ผู้บริหารเขตบางกอกน้อย ผู้บริหารบริษัท วินเทค ลักเกจ (ไทยแลนด์) จำกัด คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี