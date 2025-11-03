“เฟดเอ็กซ์” ขยายขีดความสามารถ การขนส่งสินค้าของประเทศไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 — เฟดเอ็กซ์ ขยายขีดความสามารถการขนส่งสินค้าของประเทศไทย เพื่อยกระดับความรวดเร็วและความเชื่อมั่นในการจัดส่ง
เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (Federal Express Corporation) หนึ่งในบริษัทขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศขยายขีดความสามารถในการขนส่งสินค้ารายวันทั้งขาเข้าและ ขาออกจากประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการด้านการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และกำลังมีบทบาทสำคัญต่อระบบห่วงโซ่อุปทานของโลก
บริการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 767 ซึ่งให้บริการตลอด 5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย ทั้งในเส้นทางขาเข้าและขาออก ผ่านศูนย์กลางการ
ปฏิบัติการของเฟดเอ็กซ์ ประจำเอเชียแปซิฟิกที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน
การขยายขีดความสามารถในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเครือข่ายเชิงกยุทธ์ของ เฟดเอ็กซ์ ซึ่งประกอบด้วย
• การเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกว่างโจวและปีนัง ที่ให้บริการสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง B767 และมอบบริการขนส่งสินค้าขาเข้าจากศูนย์กลางการปฏิบัติการของเฟดเอ็กซ์ ประจำเอเชียแปซิฟิก ไปยังปีนัง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดมาเลเซียในฐานะตลาดหลักที่กำลังเติบโตจากการกระจายห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ โดยผู้นำเข้าสินค้าในปีนังจะได้รับสินค้าเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณหนึ่งชั่วโมง ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาการจัดส่งและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
• การปรับเวลาเที่ยวบินตรงระหว่างกัวลาลัมเปอร์ (KUL) และกวางโจว (CAN) ให้ออกเดินทางให้ช้าลง 2.5 ชั่วโมง ช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายเวลาตัดรอบรับพัสดุ (Pick-up Cut-off Times) ออกไปได้อีกหนึ่งชั่วโมง สำหรับการ
ขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคเอเชียจากกัวลาลัมเปอร์ การปรับตารางบินนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานให้กับลูกค้า และเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของกัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลจากปี 2567 ระบุว่า มูลค่าการนำเข้าของประเทศไทยอยู่ที่ 10.8 ล้านล้านบาท (ประมาณ 334 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 10.5 ล้านล้านบาท (ประมาณ 324 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโตขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปี 2566 การขยายตัวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ
ของการเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการค้าที่ขยายตัวของประเทศ
“การเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งในครั้งนี้ช่วยเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค พร้อมมอบการเชื่อมต่อสู่ตลาดโลกที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น” นายศศธร ภาสภิญโญ กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย กล่าว “เฟดเอ็กซ์ มุ่งมั่นที่จะเสริมพลังให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นใจ และจะเดินหน้าพัฒนา
เครือข่ายการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ สำหรับการขยายธุรกิจในระดับโลก”
เมื่อไม่นานมานี้ เฟดเอ็กซ์ ยังได้ประกาศเปิดเส้นทางการบินใหม่สองเส้นทาง ที่เชื่อมต่อเกาหลีใต้กับเวียดนามและไต้หวัน เพื่อส่งเสริมบทบาทของภูมิภาคในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าโลก