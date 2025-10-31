มองต์เฟลอ เปิดตัวน้ำแร่รักษ์โลกในบรรจุภัณฑ์ใหม่

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายน้ำแร่มองต์เฟลอ น้ำแร่จากธรรมชาติ 100% เดินหน้าสู่น้ำแร่รักษ์โลกยั่งยืนในทุกมิติ เปิดโฉมน้ำแร่ใน 2 บรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ “น้ำแร่เติมออกซิเจน (Oxygenated Mineral Water)” ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบกระป๋องอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลได้ 100% และ “น้ำแร่มองต์เฟลอ ขวด PET ฝา Tethered Cap ในงาน “Makro HoReCa 2025” มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์เตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 และเดือนมกราคม 2569
นายพีระพล จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายน้ำแร่มองต์เฟลอ เปิดเผยว่า การเปิดตัว 2 บรรจุภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ สะท้อนถึงแนวทางของน้ำแร่มองต์เฟลอในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในมิติของคุณภาพผลิตภัณฑ์และความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้นำเสนอแนวคิด “Natural – Healthy - Sustainable” ที่ผสานความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ เข้ากับเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมองต์เฟลอเชื่อว่า ‘น้ำแร่ธรรมชาติที่ดี’ ต้องให้คุณค่าต่อสุขภาพของผู้บริโภคและต่อโลกใบนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมองต์เฟลอในการยกระดับมาตรฐานตลาดน้ำแร่กลุ่มพรีเมียมของไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ
สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เปิดตัวในงาน ได้แก่ 1.น้ำแร่มองต์เฟลอ “น้ำแร่เติมก๊าซออกซิเจน (Oxygenated Mineral Water)” ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบกระป๋องอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลได้ 100% นับเป็นครั้งแรกของมองต์เฟลอกับการนำน้ำแร่จากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสมดุลต่อร่างกาย ผ่านเทคโนโลยี O₂ Infusion Technology ที่ควบคุมแรงดันและอุณหภูมิอย่างแม่นยำ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระป๋องที่ช่วยป้องกันแสงและอากาศจากภายนอก ทำให้คงคุณภาพของน้ำแร่ได้ยาวนานขึ้น ส่วนฝาห่วงที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปิดได้สะดวก และสามารถรีไซเคิลพร้อมกันได้ทั้งหมด และรีไซเคิลได้ไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งเพิ่มอัตราการเก็บคืนและลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม
เซกเมนต์น้ำแร่เติมก๊าซออกซิเจนในประเทศไทยยังถือว่าเป็นเซกเมนต์ใหม่ในระดับพรีเมียม และเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในเซกเมนต์นี้ มองต์เฟลอเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยวางแผนกลยุทธ์การทำตลาดเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และความยั่งยืนด้านลิ่งแวดล้อม โดยจะใช้ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
น้ำแร่ Mont Fleur Elite Oxygenated Mineral Water ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบกระป๋องอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลได้ 100% เตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2568 ด้วยขนาด 330 มล. ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ (Makro, Lawson) ฟิตเนส–คาเฟ่สุขภาพ ช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ และช่องทางอื่น ๆ ตามลำดับ
สำหรับอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เปิดตัวคือ 2.Mont Fleur PET ฝา Tethered Cap “น้ำแร่มองต์เฟลอ ขวด PET ฝา Tethered Cap” ก้าวใหม่ของน้ำแร่กับบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจรักษ์โลก มองต์เฟลอพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้วิสัยทัศน์ความยั่งยืน โดยเปลี่ยนมาใช้ฝาแบบติดกับขวด เพื่อลดปริมาณขยะ ลดปัญหาฝาพลาสติกหล่นหาย และช่วยให้รีไซเคิลขวดพร้อมฝาได้ทั้งชิ้น ถือเป็นการปรับตัวตามมาตรฐานสากล EU Single-Use Plastics Directive 2024
ฝา Tethered Cap ของมองต์เฟลอได้รับการออกแบบให้เปิด–ปิดได้ง่าย และเปิดได้ถึง 180 องศา ไม่เป็นอุปสรรคขณะดื่ม ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมข้อความสื่อสารบนฉลากเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี คาดว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่นี้จะช่วยลดขยะฝาพลาสติกได้มากกว่า 200 ล้านชิ้นต่อปี โดย น้ำแร่มองต์เฟลอฝา Tethered Cap จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2569 ในขนาด 500 มล. และ 1,500 มล. และขนาดอื่น ๆ ตามลำดับ
ตอกย้ำและการันตีความเป็นน้ำแร่รางวัลรสชาติยอดเยี่ยมและคุณภาพระดับโลกน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ของมองต์เฟลอ ด้วยรางวัล Superior Taste Award 8 ปีซ้อน และ Diamond Taste Award 2024