ไปดูกัน!! โฆษณาแนวใหม่ในแบบรักษ์โลก "รียูสฟุตเทจ" ไอเดียดีจาก TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัวแคมเปญตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนภายในปี 2567 ชวนทุกคนร่วมมือกันคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและโลกไปด้วยกัน ผ่านกิจกรรมรักษ์โลกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในทุกรายละเอียด พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคตลอดทั้งปี ตั้งแต่ภาพยนตร์โฆษณาจากรียูสฟุตเทจ ช่วยลดการใช้ทรัพยากร และงานวิ่ง 3R ที่ให้ทุกคนมาร่วม reduce – reuse – recycle มุ่งสู่ zero waste ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “ดื่มฟรีตลอดปี รีไซเคิลตลอดไป” ให้ผู้บริโภคร่วมสนุกส่งคืนบรรจุภัณฑ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ เน้นย้ำความร่วมมือของทุกคนจะสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อคืนพลังให้โลกกล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะผู้นำเครื่องดื่มให้พลังงานที่ส่งต่อพลังให้คนไทยมาอย่างยาวนาน มุ่งมั่นปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ เราได้เปิดตัวแคมเปญ TCP WEnergy for the world พลังเรารวมกัน คืนพลังให้โลก พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค แบบใส่ใจโลกในทุกขั้นตอน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจ TCP ให้รีไซเคิลได้ 100% ภายในสิ้นปีนี้”แคมเปญเปิดตัวด้วยภาพยนตร์โฆษณาที่มาพร้อมไอเดียสร้างสรรค์ในการผลิตอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรบกวนโลกน้อยที่สุด เพราะใช้รียูสฟุตเทจ จากภาพยนตร์โฆษณาเก่า นำมาร้อยเรียงเรื่องราวเป็นภาพยนตร์โฆษณาใหม่ที่ชวนทุกคนรวมพลังทำกิจกรรมเพื่อช่วยหมุนเวียนทรัพยากร และคืนพลังให้โลกให้ได้มากที่สุด ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ เพราะไม่มีการออกกองไปถ่ายทำ จึงลดการเดินทาง และลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตใหม่ ส่งเสริมการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP รับชมภาพยนตร์โฆษณาใหม่ได้ที่ ยูทูบ TCPGroupThailand และ เฟซบุ๊ก TCP Group เปิดรับสมัครแล้ว TCP WEnergy - re.run 2024 ตอบโจทย์สายวิ่งและสายรักษ์โลกงานวิ่ง TCP WEnergy - re.run 2024 จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ 3R คือ reduce – reuse – recycle สู่งานวิ่ง zero waste ที่แตกต่าง ด้วยจุดยืนของงานที่ส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุและลดการสร้างขยะแบบครบวงจร เช่น เสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลทำจากพลาสติกรีไซเคิล และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมคืนพลังให้สิ่งแวดล้อม โดยให้นำเสื้อที่ไม่ใช้แล้วและเหรียญรางวัลเก่ามาทิ้งที่งานเพื่อส่งต่อให้ผู้ขาดแคลน และจัดกิจกรรมพิเศษให้นำบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียมและขวดแก้วมารีไซเคิล ลุ้นรับของรางวัลในงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ร่วมกับพันธมิตร กลุ่มบริษัทแก้วกรุงไทย และซีซาเล้ง เพื่อจัดงานวิ่งและกิจกรรมต่างๆ ในแคมเปญ TCP WEnergy for the world ตลอดปีนี้TCP WEnergy - re.run 2024 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ติดตามได้ทาง เฟซบุ๊ก TCP Group โดยเลือกวิ่งได้ 2 ระยะทาง คือ ไมโครมาราธอน 5.5 กม. (รับสมัคร 500 คน) บัตรราคา 350 บาท หรือ มินิมาราธอน 10.5 กม. (รับสมัคร 700 คน) บัตรราคา 450 บาท แบ่งเป็นประเภทชาย หญิง และตามช่วงอายุ ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจ TCP ขอเชิญนักวิ่งสายรักษ์โลกและผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการคืนพลังให้โลก สมัครได้ที่ https://www.runlah.com/events/tcpwenergyre.run2024 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มใครที่ไม่ได้ร่วมงานวิ่งก็มีส่วนช่วยโลกได้ เพราะกลุ่มธุรกิจ TCP กำลังจะจัดกิจกรรม “ดื่ม-แยก-ลุ้น” ในคอนเซปต์ “ดื่มฟรีตลอดปี รีไซเคิลตลอดไป” ให้ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลสุดพิเศษ! ติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก TCP Group“นอกจากการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนแล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP ยังร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญหลายภาคส่วนในการสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ระบบรีไซเคิลควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่มุ่งมั่นส่งต่อพลังผ่านเครื่องดื่มเพื่อปลุกพลังให้ทุกคนมีสุขภาพดี มีพลังกาย พลังใจ และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ในแคมเปญ TCP WEnergy for the world ทั้งโฆษณาจากรียูสฟุตเทจ กิจกรรมงานวิ่งรักษ์โลกและดื่ม-แยก-ลุ้น เพื่อคืนพลังให้โลก และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้โลกของเราอย่างไม่สิ้นสุด” นางสาวอาจรีย์ กล่าวสรุป