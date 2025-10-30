เจาะ"รถไฟไทย-จีน"ปัญหา"มรดกโลก-ทับซ้อนไฮสปีด" ขยายสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้าง…ลากยาวไร้กำหนดเปิด

โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ระยะแรก ช่วง กรุงเทพมหานคร- นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร (กม.) มูลค่า 179,412.21 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2560 ผลงาน ณ เดือน ก.ย. 2568 งานโยธาอยู่ที่ 48.572% ล่าช้า 17.846% (แผนงาน 66.418%) ที่ผ่านมามีการปรับแผนงาน ขยับเป้าหมายกำหนดเปิดให้บริการมาหลายครั้ง แต่ด้วยปัญหาอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะงานก่อสร้างอีก 2 สัญญาที่ยังไม่ได้เริ่มต้น เป้าหมายที่ว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการระยะแรก ได้ ในปี 2572 ล่าสุดคาดว่าการก่อสร้างจะไปเสร็จในปี 2573 ส่วนการเปิดเดินรถ น่าจะปิดน่าจะต้องเลื่อนไปถึงปี 2574 ซึ่งอาจจะพร้อมๆ กับโครงการระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย
@ 8 ปี ก่อสร้างเสร็จเพียง 2 สัญญา ระยะทางรวม 14.5 กม.
สำหรับ รถไฟความเร็วสูง”ไทย-จีน” ช่วงกรุงเทพมหานคร- นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กม.ประกอบด้วย ทางวิ่งทางยกระดับ ระยะทาง 188.68 กม. ทางวิ่งทางระดับดิน ระยะทาง 54.09 กม. และอุโมงค์ 2 แห่ง บริเวณมวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 8 กม. ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่มาก และยังเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยอีกด้วย ล่าช้าไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่จะช้าไปถึงไหนยังไร้คำตอบ
โดยเส้นทาง จาก กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา 250.77 กม. แบ่งการก่อสร้างงานโยธาเป็น 14 สัญญา ก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 สัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 สัญญา ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างอีก 2 สัญญา โดยมีงานระบบราง และการจัดหาขบวนรถอีก 1 สัญญา
สถานะงานโยธา 14 สัญญา
- สัญญาที่ 1-1 ช่วงกลางดง - ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.วงเงิน 362 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว สัญญานี้ ดำเนินการโดยกรมทางหลวง (ทล.) เป็นจุดแรกที่เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เสร็จ วันที่ 30 กันยายน 2563
- สัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ระยะทาง 11 กม. วงเงิน 3,114.98 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว มีบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มงานวันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ขยายเวลา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ขยายไปสิ้นสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และขยายสัญญาครั้งที่ 2 สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2566
@ 10 สัญญาก่อสร้างล่าช้า...ขยายเวลารับเหมาถึงปี 70
- สัญญาที่ 3-1 ช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม. วงเงิน 9,348.99 ล้านบาท มี บริษัท กิจการร่วมค้า ITD - CREC No.10 จำกัด (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร ซีอาร์อีซี) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 20.070 % ล่าช้า 1.650 % (แผนงาน 18.420 %)
เริ่มต้นงานวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ปัญหาอุปสรรค การเข้าพื้นที่ไม่ได้ ทั้งพื้นที่เวนคืน ,พื้นที่จากกรมป่าไม้ ,พื้นที่จากส่วนราชการ
- สัญญาที่ 3-2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม. วงเงิน 4,279.33 ล้านบาท มี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 98.220 % ล่าช้า0.030 % (แผนงาน 98.250 %)
เริ่มต้นงาน วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 ขยายเวลา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2568 และครั้งที่ 2 ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่ 5 ธันวาคม 2568
ปัญหาอุปสรรค สำคัญ คือ เหตุดินถล่มภายในอุโมงค์คลองไผ่ ช่วงคลองขนานจิตร ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ทำให้ รฟท. สั่งระงับการก่อสร้าง และมีการสอบสวน ข้อเท็จจริง ล่าสุด อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเริ่มงานเสาเข็มเจาะของโครงสร้างกำแพงกันดิน (Coffer Dam) ตามแผนและวิธีการซ่อมแซมอุโมงค์ที่ได้รับการอนุมัติ
- สัญญาที่ 3-3 ช่วงบันไดม้า - ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กม. วงเงิน 9,838 ล้านบาท มีบริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์ และอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 58.780 % ล่าช้า 3.270 % (แผนงาน 62.050 %)
งานเริ่มต้น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ขยายเวลา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม 2569 และครั้งที่ 2 ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2570 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่แล้ว
- สัญญาที่ 3-4 ช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และกุดจิก - โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม. วงเงิน 9,848 ล้านบาท มี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 99.100 % เร็วกว่าแผน 5.420 % (แผนงาน 93.680 %)
งานเริ่มต้นวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ขยาย เวลา 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และครั้งที่ 2 ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ทั้งหมดแล้ว
- สัญญาที่ 3-5 ช่วงโคกกรวด - นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กม. วงเงิน 7,750 ล้านบาท มี กิจการร่วมค้า เอสพีทีเค จำกัด (ประกอบด้วย บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด บริษัท ทิมเซคาร์ตาร์ เอสดีเอ็น บีเอชดีจำกัด และ บริษัท บิน่า พูรี่ เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 15.392 % ล่าช้า 62.518 % (แผนงาน 77.910 %)
งานเริ่มต้นวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ขยาย เวลา 2 ครั้งโดยครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม 2568 และครั้งที่ 2 ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2569
มีปัญหาสำคัญเรื่องการปรับรูปแบบการก่อสร้างจากทางวิ่งระดับดิน 7.85 กม. ให้เป็นทางวิ่งยกระดับ(Elevated) บริเวณโคกกรวดถึงบ้านใหม่ ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินทั้งสิ้น 2,052,088,650 บาท
- สัญญาที่ 4-2 ช่วงดอนเมือง - นวนคร ระยะทาง 21.80 กม. วงเงิน 10,570 ล้านบาท มี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 6.860 % ล่าช้า 25.200 % (แผนงาน 32.060 %)
งานเริ่มต้นวันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 มีการขยายเวลา ครั้งที่ 1 เป็นสิ้นสุดในวันที่ 7 ตุลาคม 2569
- สัญญาที่ 4-3 ช่วงนวนคร - บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. วงเงิน 11,525.36 ล้านบาท มีบริษัท กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น จำกัด (ประกอบด้วย บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด บริษัท ทิมเซคาร์ตาร์ เอสดีเอ็น บีเอชดีจำกัด และ บริษัท บิน่า พูรี่ เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 60.600 % ล่าช้า 21.430 % (แผนงาน 82.030 %)
งานเริ่มต้นวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ขยายเวลา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568 และครั้งที่ 2 ขยายสัญญาไปสิ้นสุด วันที่ 20 เมษายน 2569
สัญญาที่ 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,573 ล้านบาท มี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 48.710 % ล่าช้า 18.220 % (แผนงาน 66.930 %)
งานเริ่มต้น วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2568 ขยายเวลา ไปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569
- สัญญาที่ 4-6 ช่วงพระแก้ว - สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. วงเงิน 9,429 ล้านบาท มี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 14.650 % ล่าช้า 29.640 % (แผนงาน 44.290 %)
งานเริ่มต้นวันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 ขยายเวลาไปสิ้นสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2570 ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าก่อสร้างได้เกือบ 100%
- สัญญาที่ 4-7 ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กม. วงเงิน 8,560 ล้านบาท มีบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนก.ย. 2568 คืบหน้า 66.890 % ล่าช้า 31.130 % (แผนงาน 98.020 %)
งานเริ่มต้น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ขยายเวลา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ครั้งที่ 2 ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ทั้งหมดแล้ว
@ยังไม่เริ่มอีก 2 สัญญาติดปม“มรดกโลก-ทับซ้อนไฮสปีด 3 สนามบิน“
ส่วนอีก 2 สัญญายังไม่ได้เริ่มงาน ได้แก่ สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. วงเงิน 10,325.90 ล้านบาท ที่ผ่านมา รฟท.ได้ประมูลคัดเลือกได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด วงเงิน 10,325.90 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาแต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในบริเวณสถานีอยุธยามีการหารือกับเอกชน เพื่อขยายเวลาในการยืนราคามาแล้วหลายครั้ง ครั้งล่าสุด สิ้นสุดถึงวันที่ 31 ส.ค. 2568 และรฟท.ขอให้เข้าลงนามสัญญา แต่ทางเอกชนปฎิเสธการลงนามสัญญาและไม่ขอต่อเวลาในการยืนราคาอีก
ตามขั้นตอนต้องเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เพื่อขอยกเลิกผลการประมูลครั้งนี้ เพื่อเปิดประมูลสัญญา 4-5 ใหม่ ซึ่งประเด็นมรดกโลกทำให้มีการปรับรูปแบบก่อสร้าง ให้โปร่งและลดระดับหลังคาไม่ให้บดบังทัศนียภาพ ลดความสูงทางวิ่ง ไม่ให้บดบังทัศนียภาพ ตามความเห็นของยูเนสโก รวมถึงต้องประสานกับกรมศิลปากร กำหนดรูปแบบและแผนงานระหว่างก่อสร้าง กรณีการขุดเจาะที่อาจจะกระทบหรือพบโบราณสถาน
@ปรับแบบ”สถานีอยุธยา”เปิดประมูลใหม่ ต้นปี 69
รายงานข่าวจากรฟท.ระบุว่า สัญญา 4-5 กรณีเปิดประมูลใหม่ จะต้องจัดทำราคากลาง แลร่างทีโออาร์ใหม่ใหม่ คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ล่าสุดแบบของทางวิ่งเรียบร้อยแล้ว เหลือการปรับแบบอาคารสถานีอยุธยา คาดว่าจะสรุปได้ในเดือนม.ค. 2569 ในระหว่างนี้ เตรียมขั้นตอนการประมูลใหม่ ซึ่งหากแบบของสถานี เสร็จทันอาจจะนำมาประมูลพร้อมกัน กรณีแบบสถานีช้าออกไป ก็อาจจะแยกสัญญาประมูล ทางวิ่งกับสถานี คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างกลางปี 2569 ขณะที่การก่อสร้างอาจจะมากกว่า 3 ปี ซึ่หมายความว่า เฉพาะสัญญานี้จะไปเสร็จในปี 2572 –2573
ส่วนสัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. มีประเด็นโครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ยังรอข้อสรุป การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ระหว่างรฟท. และเอกชนคู่สัญญา บริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด หรือ ซี.พี. ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้ โดยหากเลวร้ายสุด รฟท.สามารถนำโครงสร้างร่วมนี้มาก่อสร้างเองได้ ซึ่งคงต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณา
ถึงแม้การก่อสร้างโยธาจะเสร็จ ก็ยังมีสัญญา 2.3 (งานระบบรางระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรมบุคลากร วงเงิน 50,633.50 ล้านบาท มีบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชันนัล และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน รัฐวิสาหกิจจีน เป็นผู้ดำเนินงาน เริ่มต้นงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 28 มิถุนายน 2571 ผลงาน 0.95% ล่าช้า 77.04%
งานโยธาก่อสร้างล่าช้า และมีผลกระทบต่อการส่งมอบงานติดตั้งงานระบบในสัญญา 2.3 อย่างมาก และเป็นไปได้ที่ เส้นทางเฟสแรก กรุงเทพ-นครราชสีมา อาจจะไปจะเสร็จปี 2573 และมีโอกาสลากยาวไปถึงปี 2574 ซึ่งใกล้กับเฟส 2 นครราชสีมา-หนองคาย…สุดท้ายจะเปิดบริการเมื่อไหร่ ต้องติดตามกันต่อไป!!!