“พิพัฒน์”หารือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมขับเคลื่อน 3 แนวทางดัน”คมนาคมต้นแบบไร้โกง”

“พิพัฒน์” จับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ดันคมนาคมเป็นกระทรวงต้นแบบไร้โกง ขับเคลื่อน 3 แนวทางหลัก “ทำงานเชิงรุก – เปิดช่องแจ้งเบาะแส – เร่งสอบติดตามผล” เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือร่วมกับ ดร.มานะ นิมิตรมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อน “กระทรวงคมนาคมต้นแบบไร้โกง” โดยมีนายเทพ วงษ์วานิช รองประธานองค์กรฯ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตั้งแต่ถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน ไปจนถึงระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนดังนั้น ทุกโครงการของกระทรวงจะต้องดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
ความร่วมมือครั้งนี้กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับกระทรวงคมนาคมสู่ “กระทรวงต้นแบบไร้โกง” โดยขับเคลื่อนภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1.การทำงานเชิงรุกกับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบความสุจริต เพื่อกำกับดูแลโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมผลักดันให้เข้าร่วมโครงการ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และ CoST – ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
2.เปิดช่องทางแจ้งเบาะแส พร้อมระบบคุ้มครองผู้แจ้งกระทรวงจะจัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน พร้อมวางมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจว่า “คนดีที่กล้าเปิดเผยข้อมูล” จะได้รับความปลอดภัยและความเป็นธรรม
3.เร่งรัดการสอบสวนและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง กำหนดกรอบเวลาชัดเจนในการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น และสามารถดำเนินการสอบสวนภายในได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทุกกรณีได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม โดยงบประมาณรัฐต้องถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยผลการประเมิน ITA ดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ของกระทรวงคมนาคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในสังกัดที่ต้องการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
” อย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.มานะ นิมิตรมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า การที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการป้องกันคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของการบริหารภาครัฐยุคใหม่ ที่ไม่รอให้เกิดปัญหา แต่สร้างระบบตรวจสอบเชิงรุกและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจะทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังอย่างถาวร และทำให้ “การตรวจสอบ” กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
โดยในความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับ “ธรรมาภิบาลเชิงรุก” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดำเนินไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมสร้างภาพลักษณ์ “กระทรวงคมนาคมต้นแบบไร้โกง