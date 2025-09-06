กทม.ร่วมงาน ACT ต้านโกง “ไม่โกงก็เกิดได้” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 โดยมี นายมานะ นิมิตรมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไม่โกง ไม่เกิด…จริงหรือ?” โดยมีเป้าหมายเพื่อปลุกสังคมให้ตื่นรู้ว่า “คอร์รัปชัน” ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมของคนไม่กี่คนแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้คนดีไม่มีที่ยืน และคนโกงเติบโตได้จริง งานนี้จึงเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมเสนอทางออกจากหลากหลายมุมมอง ทั้งจากนักการเมือง นักธุรกิจ ภาคประชาชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันหาคำตอบว่า “ถ้าไม่โกง จะเกิดได้อย่างไร” และ “ระบบที่ดีควรมีหน้าตาแบบไหน” พร้อมทั้งเน้นย้ำพลังของคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงระบบด้วยแนวทางที่ยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้