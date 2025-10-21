“สตีเบลฯ” อัดโปรฯดันยอดสิ้นปี 30% ตลาดเครื่องกรองน้ำ2 หมื่นล.อีก 5 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - สตีเบล เอลทรอน คาดมูลค่าตลาดเครื่องกรองน้ำไทยแตะ 2 หมื่นล้านบาทใน 5 ปี จากเทรนด์สุขภาพ พร้อมเดินหน้าสร้างโมเมนตัมปลายปีกับแคมเปญ “ลุ้นบินฟรี เที่ยวญี่ปุ่นกับ STIEBEL ELTRON” ดันยอดขายเครื่องกรองน้ำโต 30%
นายโรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดเครื่องกรองน้ำในประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย 10.06% ต่อปี และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 20,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 (อ้างอิงรายงานจากศูนย์วิจัย TechSci Research)
โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจาก เมกะเทรนด์เรื่องสุขภาพตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของไมโคร พลาสติกและสารเคมี PFAS ที่ย่อยสลายยากในแหล่งน้ำ ทำให้ผู้บริโภคมีการติดตั้งทั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้ เพื่อความมั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำสำหรับการบริโภคและอุปโภค ทั้งในที่อยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหารและคาเฟ่ ไปจนถึงการใช้งานในสำนักงาน
“แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท ที่พบว่าผู้บริโภคมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการกรอง ราคาที่คุ้มค่า รวมถึงความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาเป็นหลัก ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์รุ่นที่มียอดขายสูงสุด ได้แก่ เครื่องกรองน้ำดื่มแบบตั้งโต๊ะรุ่น FOUNTAIN 7S จากขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย ไม่ใช้ไฟฟ้า พร้อมระบบกรอง Ultrafiltration (UF) 7 ขั้นตอนในไส้กรองเดียว และอีกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงคือ เครื่องกรองน้ำดื่มแบบติดตั้งใต้ซิงค์รุ่น SNOW PRO ระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis (RO) รวมถึงผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ สตีเบล เอลทรอน ได้มุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดน้ำสะอาดของไทยและภูมิภาค เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์โซลูชันน้ำครบวงจร ที่ใส่ใจกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งระดับครัวเรือน ธุรกิจ ไปจนถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์และสมาร์ทซิตี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมในระยะยาว
นางสาววิจิตรา กวีธนโภคิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด กล่าวว่า “นอกจากเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ ปัจจัยทางสังคมยังเป็นอีกแรงขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย โดยการขยายตัวของเมืองทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเมืองยังผลักดันให้หลายสถานที่มีการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ตลอดจนสะท้อนค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาว สร้างโอกาสให้ตลาดเครื่องกรองน้ำไทยก้าวสู่หนึ่งในผู้เล่นหลักของภูมิภาคในอนาคต”
ทั้งนี้ เพื่อขานรับกระแสการเติบโตของตลาดพร้อมปลุกกำลังซื้อผู้บริโภคช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี สตีเบล เอลทรอน ได้จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ต่อที่หนึ่ง รับส่วนลด 2,000 บาท สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น FOUNTAIN 7S และส่วนลด 1,000 บาท สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น SNOW PRO ต่อที่สอง ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกับกิจกรรม ‘ลุ้นบินฟรี เที่ยวญี่ปุ่นกับ STIEBEL ELTRON’ ชิงรางวัลใหญ่ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล พร้อมรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องกรองน้ำจากสตีเบล เอลทรอน จำนวน 19 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท เมื่อซื้อเครื่องกรองน้ำรุ่นที่ร่วมรายการและลงทะเบียนรับประกัน e-Warranty 1 เครื่อง ต่อ 1 สิทธิ์ ระหว่างวันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ คาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะกระตุ้นยอดขายเครื่องกรองน้ำของบริษัทฯ ได้ราว 30%