โคเวย์ ผนึกกำลัง อินนิเชียล เอสเตท นำเสนอมาตรฐานใหม่แห่งการอยู่อาศัย

โคเวย์ ประเทศไทย (COWAY) แบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับอินนิเชียล เอสเตท (Initial Estate) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพของเมืองไทย เดินหน้าติดตั้งเครื่องกรองน้ำรุ่นยอดนิยม COWAY Neo Plus ในบ้านทุกหลังของโครงการ เพื่อนำเสนอมาตรฐานใหม่แห่งการอยู่อาศัยสู่วงการอสังหาฯ ไทย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของโคเวย์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ด้านดีไซน์ และฟังก์ชันการใช้งานผ่านการส่งมอบ “ประสบการณ์น้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี” โดยเริ่มต้นที่โครงการ The Thamm บางนา–เทพารักษ์ เป็นแห่งแรกที่ได้สัมผัสกับมาตรฐานใหม่แห่งการยกระดับการดูแลสุขภาวะตามมาตรฐานระดับโลก

มร.ซองมิน ฮง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โคเวย์ เชื่อมั่นว่าคุณภาพของน้ำดื่มคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี การจับมือกับ อินนิเชียล เอสเตท ในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของโคเวย์ในการเป็น Best Life Solution Company อย่างแท้จริง นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการระดับพรีเมียมให้กับผู้บริโภคทั่วไป เรายังมุ่งมั่นขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการยกระดับสุขภาวะของผู้คนตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่บ้านใหม่ ผ่านการติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพร้อมบริการดูแลรักษาแบบครบวงจร สู่การขับเคลื่อนเป้าหมายของเราในการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในทุก ๆ วัน”

เครื่องกรองน้ำดื่มรุ่น COWAY Neo Plus มาพร้อมเทคโนโลยีกรองน้ำ Reverse Osmosis (RO) ด้วยนวัตกรรมไส้กรองเยื่อ Membrane ที่สามารถกรองอนุภาคที่ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนหรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า ขจัดสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทั้งเชื้อโรค คลอรีน โลหะหนัก และสารตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกบ้านโครงการ The Thamm บางนา–เทพารักษ์ ของอินนิเชียล เอสเตท จะได้รับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำรุ่น COWAY Neo Plus พร้อมบริการหลังการขายครบทุกอย่างจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ CODY นานต่อเนื่อง 3 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อมอบความมั่นใจ และความสะดวกสบายในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

กฤศธนฎา สื่อไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินนิเชียล เอสเตท จำกัด กล่าวว่า Initial Estate มุ่งมั่นเป็น "ตัวจริงที่ใส่ใจ" โดยส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยคุณภาพที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ The Thamm บางนา-เทพารักษ์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากย่านชอร์ดิช (Shoreditch, London) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมใส่ใจในพื้นที่สีเขียว ความปลอดภัย และวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับโคเวย์สะท้อนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียม ตอกย้ำความตั้งใจในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างสังคมคุณภาพสำหรับผู้อยู่อาศัย เพราะเราเชื่อว่า ‘บ้าน’ ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบ้านทุกหลัง