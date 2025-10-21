“WeTV” ชู “C-Content Ecosystem” เสริมแกร่งผู้นำคอนเทนต์จีนในไทย

WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย รุกตลาดชู C-Content Ecosystem เดินเกม มัดใจผู้ชมให้อยู่กับแพลตฟอร์มด้วย 6 แกนคอนเทนต์เรือธง ได้แก่ C-Series เน้นนำเสนอซีรีส์ฟอร์มยักษ์ระดับ S และ S+, C-Mini Series มินิซีรีส์ที่เน้นเนื้อหากระชับ ย่อยง่าย, C-Anime เพิ่มจำนวนอนิเมะจีนคุณภาพเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงกลุ่มผู้ชาย, C-Variety นำเสนอวาไรตี้ใหม่ๆ ที่มีศิลปินจีนระดับแถวหน้ามาร่วมรายการ, C-Shorts ฟีเจอร์ล่าสุดที่เพิ่มซีรีส์จีนแนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยม และ C-Experience เพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยการจัดกิจกรรม O2O ทั้ง in-app และออนกราวนด์ เปิดโอกาสร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ต่างๆ โดยคอนเทนต์ทั้ง 6 แกนมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ชมที่หลากหลายและเพื่อรักษาฐานคอมมิวนิตี้ของ WeTV ให้แข็งแกร่ง ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำอันดับหนึ่งด้านคอนเทนต์จีน (C-Content) ในไทย
นายณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “WeTV เป็นแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จในการจุดกระแสคอนเทนต์จีนในไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งแต่ปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนอย่างเรื่อง “ปรมาจารย์ลัทธิมาร” ที่สร้างปรากฏการณ์ด้วยยอดวิวที่มากกว่า 10,000 ล้านวิว บนแพลตฟอร์ม Tencent Video และติดอันดับ 1 ซีรีส์ยอดนิยมอันดับ 1 บน WeTV อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังขึ้นแท่นเป็นซีรีย์ยอดนิยมที่ติด Top 5 ตลอดกาลบน WeTV ได้รับความนิยมบน WeTV รวมถึงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ติดต่อกันถึง 3 วันในช่วงเวลาที่ออกอากาศ และยังมีการจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยอีกด้วย หรือรายการ Survival ที่มาปลุกกระแสให้กับวงการ C-Pop ในไทยอย่างรายการวาไรตี้จีน ‘CHUANG’ รายการไอดอลเซอร์ไววัลจาก Tencent Video ที่ทาง WeTV ได้นำเสนอต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561
โดยเฉพาะ CHUANG 2020 ที่ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลามด้วยสถิติจำนวนการรับชมตลอดระยะเวลาออกอากาศจนจบซีซั่นสูงกว่า 175 ล้านนาที รวมถึง #CHUANG2020final ที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ในประเทศไทยอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงหลังออกอากาศ และอนิเมะจีนซึ่งเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมบน โดยอนิเมะเรื่อง ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซีซั่น 1 (พากย์ไทย) ครองแชมป์ยอดวิวสูงสุดใน WeTV ประเทศไทยตลอดกาล และสามารถดึงผู้ชมใหม่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง
นายณัฐพร กล่าวต่อว่า “จากประสบการณ์ที่ WeTV ทำตลาดในไทยมาเป็นเวลากว่า 6 ปี แพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความสนใจคอนเทนต์ที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ได้ศึกษาข้อมูลความสนใจของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ 'คอนเทนต์จีน' ซึ่งเป็นคอนเทนต์เรือธงของ WeTV
โดยพบว่านอกจากซีรีส์จีนแบบ Long Form จะเป็นที่ชื่นชอบอันดับหนึ่งของกลุ่มผู้ใช้งานผู้หญิงแล้ว ซีรีส์จีนประเภทมินิซีรีส์ ยังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ซื้อ VIP เพื่อรับชมมินิซีรีส์เติบโตขึ้น 150% ในขณะที่คอนเทนต์ประเภทอนิเมะจีนก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้งานผู้ชายโดยมีสัดส่วนผู้ชายที่รับชมมากถึง 50% ในขณะที่คอนเทนต์จีนประเภทอื่นๆ มีผู้ชายรับชมเฉลี่ยอยู่ที่ 30%
“จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์รุกตลาดอย่างเต็มกำลัง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์จีน (C-Content) ผ่านการสร้าง C-Content Ecosystem ที่ประกอบด้วย 6 แกนคอนเทนต์เรือธง มุ่งตอบโจทย์ผู้ใช้งานครอบคลุม Gen X Y Z
ตั้งแต่อายุ 18 – 54 ปี พร้อมดึงดูดให้ผู้ชมอยู่บนแพลตฟอร์ม WeTV อย่างต่อเนื่อง”
C-Content Ecosystem กับ 6 แกนคอนเทนต์เรือธงมัดใจผู้ชมให้อยู่ในแพลตฟอร์ม WeTV
• C-Series เน้นนำเสนอซีรีส์ฟอร์มยักษ์คุณภาพระดับ S และ S+ ด้วยทุนสร้างมหาศาลที่ส่วนใหญ่สร้างมาจากนิยายชื่อดัง และนำแสดงโดยศิลปินจีนชื่อดัง ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งมีทั้งซีรีส์แนวปัจจุบัน โรแมนติก ดราม่า ย้อนยุค สืบสวน แฟนตาซี เทพเซียน ที่หลากหลายและเป็นที่นิยมของกลุ่มแฟนซีรีส์จีน
• C-Mini Series มินิซีรีส์ที่เน้นเนื้อหากระชับ ย่อยง่าย ทั้งยังมีให้เลือกหลากหลายหลายแนว ซึ่งวางแผนที่จะเพิ่มมินิซีรีส์เรื่องใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาโมเมนตัมของ C-Content บนแพลตฟอร์มของ WeTV
• C-Anime เพิ่มจำนวนอนิเมะคุณภาพโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ชาย ด้วยเนื้อหาของอนิเมะจีนที่หลากหลายและมีคุณภาพระดับพรีเมียม โดยส่วนใหญ่เป็นอนิเมะจีนที่ผลิตโดย Tencent Video รับชมแบบ Exclusive ที่ WeTV เท่านั้น
• C-Variety นำเสนอรายการวาไรตี้จีน ที่มีนักแสดงจีนระดับแถวหน้ามาร่วมรายการ เพื่อรักษาคอมมิวนิตี้แฟนคลับของนักแสดงและสร้างความผูกพันกับแพลตฟอร์ม
• C-Shorts เพิ่มซีรีส์จีนแนวตั้งที่เป็นอีกเซ็กเมนต์ที่กำลังเติบโต เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์รูปแบบสั้นแนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นฟีเจอร์ล่าสุดที่เพิ่มทางเลือกให้ผู้ชมยังคงอยู่กับแพลตฟอร์มแบบต่อเนื่อง
• C-Experience การใช้ in-app feature สร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ Flying Comment และ Send Love ที่นำไปสู่การต่อยอดการจัดกิจกรรมต่างๆ แบบ O2O (online to on-ground) อาทิ การจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้ง การทำ Exclusive Live Interview ให้ได้รับชมผ่านช่องทาง Official และการทำ Collaboration กับแบรนด์ต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ใกล้ชิดให้กับแฟนคลับ
“การสร้าง C-Content Ecosystem ที่ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ ตั้งแต่คอนเทนต์ออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ไปจนถึงประสบการณ์ออนกราวนด์ที่สร้างความประทับใจแก่แฟนคลับ เป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการมอบความบันเทิงที่ครบครันให้ผู้ใช้งาน ชาวไทย โดยในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนผลักดัน C-Experience เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของคอมมิวนิตี้ WeTV ควบคู่กับการพัฒนา C-Shorts หรือซีรีส์สั้นแนวตั้ง เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดและพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลง และตั้งเป้าเพิ่มคอนเทนต์จีน มากกว่า 700 คอนเทนต์ ครอบคลุมทั้งซีรีส์ มินิซีรีส์ ซีรีส์แนวตั้ง รายการวาไรตี้ และอนิเมะ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนกลยุทธ์การเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำ และความมั่นใจว่า WeTV จะยังคงเป็นแพลตฟอร์มคอนเทนต์จีนอันดับหนึ่งในใจผู้ชมชาวไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” นายณัฐพร กล่าว