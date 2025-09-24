FFWS SEA 2025 Fall พร้อมระเบิดความมันส์ใจกลางกรุงเทพฯ 4 – 5 ต.ค.นี้

Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Fall (FFWS SEA 2025 Fall) การแข่งขันออฟไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในรอบ 2 ปี ของเกม Free Fire เตรียมเปิดฉากความมันส์ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคมนี้ ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
12 ทีมชั้นนำจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลุ้นชิงตั๋วสู่ FFWS Global Finals
สมรภูมิ FFWS SEA 2025 Fall สุดดุเดือดครั้งนี้จะรวมเอา 12 ทีมตัวแทนจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย ร่วมประชันฝีมือเพื่อลุ้นคว้าตั๋วสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลก FFWS Global Finals 2025 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยจะมีเพียง 8 ทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะคว้าสิทธิ์ไปต่อในการแข่งขันระดับโลกสุดยิ่งใหญ่นี้ได้ แฟน ๆ Free Fire จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการต่อสู้ของทีมชั้นนำในภูมิภาค ที่จะงัดกลยุทธ์และฝีมือระดับโปรมาใช้เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งและสร้างตำนานหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ Free Fire
รายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน FFWS SEA 2025 Fall ประกอบด้วย
ทีมจากประเทศไทย: Buriram United Esports, Team Falcons, All Gamers Global และ Twisted Mind
ทีมจากอินโดนีเซีย: Evos Divine, RRQ Kazu, Bigetron Delta by Vitality, Onic Esports
ทีมจากเวียดนาม: P Esports, WAG, Heavy, GOW
การกลับมาของงานใหญ่ Free Fire ออฟไลน์ในไทยสองวันเต็ม
การแข่งขัน FFWS SEA 2025 Fall ในครั้งนี้นับเป็นการจัดงานออฟไลน์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยในรอบสองปี นับตั้งแต่ปี 2566 โดยผู้ร่วมงานจะได้รับชมการแข่งขันแบบจัดเต็มถึงสองวันเต็ม ครอบคลุมทั้งสองโหมดการแข่งขันยอดนิยมของ Free Fire ได้แก่ โหมด Clash Squad (CS) ที่เน้นความมันส์ รวดเร็ว เข้มข้นแบบรอบต่อรอบ และโหมด Battle Royale (BR) การต่อสู้เอาตัวรอดเพื่อค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด
นอกจากการแข่งขันสุดเร้าใจแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย รวมถึงการแจกของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ตั้งใจขนมาให้แฟน ๆ แบบจัดเต็มโดยเฉพาะ ไอเทมพิเศษที่ไม่เคยวางขายในเกมมาก่อน แฟนเกมห้ามพลาด เพียงลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เป็นต้นไป แล้วทำการสแกนยืนยันก่อนเข้างาน ในวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2568 เวลา 14:30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ รับฟรีทันทีไอเทมสุดพิเศษ พร้อมลุ้นรับของรางวัลและเซอร์ไพรส์อีกมากมายตลอดทั้งงาน
ไฮไลท์สุดพิเศษจาก FFWS SEA 2025 Fall ที่แฟน Free Fire ห้ามพลาด
นอกจากการแข่งขันสุดเร้าใจ Free Fire ยังเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่แฟน Free Fire ที่เข้าร่วมงาน FFWS SEA 2025 Fall ด้วยไฮไลท์พิเศษชุดใหญ่ ทั้งการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในอนาคต และการเปิดตัว CG สุดอลังการจากความร่วมมือ Free Fire x ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ที่จะเผยโฉมเป็นครั้งแรกของโลกภายในงานนี้
การแข่งขัน FFWS SEA 2025 Fall คืออีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่แฟน ๆ Free Fire ชาวไทยทุกคนจะได้รวมพลังส่งแรงเชียร์ให้ทีมจากประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในเวทีระดับโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกันใน FFWS SEA 2025 Fall
ติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการของ Free Fire Esports เพื่อติดตามข่าวสารและอัปเดตที่น่าตื่นเต้น:
Website: Garena Free Fire
YouTube: Free Fire Esports TH
Facebook: Free Fire Esports TH
Instagram: Free Fire Esports TH
TikTok: FreeFireEsportsTH
สามารถดาวน์โหลด Free Fire ได้ ทาง Apple iOS App และ Google Play
