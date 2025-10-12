“ธนกร”หนุนพัฒนาอุตฯป้องกันปท. หวังลดการพึ่งพานำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์

“ธนกร” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หวังลดพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ มั่นใจศักยภาพคนไทยไม่แพ้ใครในตลาดโลก
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเยี่ยมชมโรงงานอาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายธนกร กล่าวว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการออกแบบ ผลิต และทดสอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) อย่างครบวงจร รวมถึงระบบป้องกันโดรน (Anti-Drone) ถือเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของไทย ซึ่งกำหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ แต่กฎหมายและระเบียบในการกำกับดูแล มาตรฐานสินค้า ข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ และการกำหนดนโยบายของภาครัฐและเอกชนยังไม่พร้อมเท่าที่ควร
ขณะที่ความสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนับวันมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก และปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ดังนั้น การลดการพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ พร้อมกับสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สร้างรายได้ให้กับคนไทย ตลอดจนพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในตลาดโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ
“คนไทยมีความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล หากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน การเยี่ยมโรงงานบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ในครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทฯได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป”