“เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ชวนรีเซ็ทร่างกาย

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ชวน ‘รีเซ็ต’ หลังผลสำรวจล่าสุดพบคนไทยส่วนใหญ่เผชิญปัญหาพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายไม่เต็มที่
– เนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย คลับดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้เปิดตัวแคมเปญระดับโลก ‘#VirginActiveReset’ พร้อมเชิญชวนผู้คนทั่วโลก รวมถึงผู้บริโภคชาวไทย ให้หยุดพัก ชาร์จพลัง และตั้งใจทำให้ ‘การพักผ่อน’ เป็นส่วนสำคัญในกิจวัตรการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตประจำวัน
แคมเปญนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างสมดุลชีวิต ท่ามกลางวัฒนธรรมการทำงานแบบ ‘ไม่เคยปิดสวิตช์’ (Always-On Culture) ในปัจจุบัน โดยจากผลสำรวจล่าสุดของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่สำรวจผู้บริโภคชาวไทยกว่า 1,000 คน พบว่ามากกว่าครึ่ง (55%) ระบุว่าการนอนและการฟื้นฟูร่างกาย คือหัวใจสำคัญที่สุดของการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามมาด้วยโภชนาการ (42%) และสุขภาวะทางจิต (40%) อย่างไรก็ตาม แม้จะตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว แต่กว่า 2 ใน 3 (70%) ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าตนเองเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา และต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตให้ช้าลงเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burnout)
“สุขภาวะไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน” คุณ จูเลียน เบรา ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและสิงคโปร์ ของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กล่าว “ท่ามกลางสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน หลายคนละเลยความสำคัญของการใช้ชีวิตให้ช้าลง และการใส่ใจดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ของตนเอง วันสุขภาพจิตโลกจึงเป็นเครื่องย้ำเตือนที่ทรงพลัง ว่าสุขภาวะที่แท้จริงนั้นไปไกลกว่าแค่ความแข็งแรงทางกาย แต่คือการค้นหาความสมดุล ความยืดหยุ่น และความสงบสุขทางจิตใจ”
“ผลสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่าคนไทยกำลังมองหาวิธีการบริหารจัดการความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพการพักผ่อน และฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ แคมเปญ ‘#VirginActiveReset’ ของเราจึงมุ่งสร้างพื้นที่และคอมมูนิตี้ที่ให้ผู้คนสามารถหยุดพัก ชาร์จพลัง และจัดลำดับความสำคัญให้กับสุขภาวะของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไร้ความรู้สึกผิด หรือความกดดันใด ๆ”