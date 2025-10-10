GPSCจ่อปิดดีลร่วมทุนโรงไฟฟ้าSMRในตปท.

GPSCเจรจาพันธมิตรร่วมทุนโรงไฟฟ้าSMR ในต่างประเทศ คาดได้ข้อสรุปปี69 มั่นใจโรงไฟฟ้าSMRในไทยเกิดได้เร็ว ขึ้นหลังรัฐขยับแผนNet Zero Emission 2050
นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้จัดการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero Emission 2050 เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 15ปี เนื่องจากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ประกาศ Net Zero Emission 2050 ดังนั้นโอกาสที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor :SMR) ในไทยไม่น่าจะล่าช้าหรือสามารถเกิดขึ้นได้เร็วกว่าแผนเดิม คาดว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้า อาจจะได้เห็นความชัดเจนการส่งเสริมโรงไฟฟ้า SMR ในประเทศไทยออกมา
เดิมการสร้างโรงไฟฟ้า SMR ในประเทศไทย ถูกบรรจุในช่วงปลายแผนฯ ของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับเดิม โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นผู้ลงทุน กำลังผลิตรวม 600 เมกะวัตต์
อย่างไรก็ดี GPSCได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่ปล่อยคาร์บอนฯ สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero Emissions ของกลุ่มปตท.และประเทศไทย โดยบริษัทมีความพร้อมในการเจรจากับพันธมิตรทั้งยุโรปและจีนขึ้นอยู่ว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีจากไหน และมีลูกค้ากลุ่ม Data center ที่ต้องการไฟฟ้าสีเขียวด้วย โดยต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าSMR อยู่ที่ 6ล้านเหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ สูงกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซฯที่มีต้นทุน ก่อสร้าง 1.25-1.5ล้านเหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ แต่ค่าเชื้อเพลิงSMRต่ำกว่า
นายศิริเมธ กล่าวว่า GPSC อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้า SMR ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในโครงการปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ มีความคืบหน้าพอสมควร คาดว่าจะได้ข้อสรุปการเจรจาภายในปี 2569 และหากในอนาคตประเทศไทยเปิดให้เอกชนสามารถลงทุนโรงไฟฟ้า SMR ได้ GPSC ก็อาจดึงพันธมิตรรายดังกล่าว เข้ามาลงทุนโรงไฟฟ้า SMR ในประเทศไทยด้วย
สำหรับโรงไฟฟ้า SMR มีกำลังผลิตไม่เกิน 300เมกะวัตต์ เป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฯ โดย SMR ถือเป็นนวัตกรรมสำคัญในการผลิตไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถป้อนพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และปิดจุดอ่อนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีเสถียรภาพและไม่มีไอน้ำ
ซึ่งการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า SMR จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดหลายด้าน ทั้งการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เทคโนโลยีเฉพาะ การจัดการความปลอดภัย ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟ้า SMR ในประเทศไทยจึงต้องรอ กฟผ.นำร่องก่อน รวมถึงมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกำหนดโซนนิ่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าSMR ด้วยจากเดิมเคยกำหนดพื้นที่ใน จ.ชลบุรี