ครีเอเตอร์ไทยพร้อมสู่ระดับภูมิภาค SAMA ชี้แนวสร้างอิทธิพลในอาเซียน

ในงาน Thailand Influencers Awards 2025 โดย Tellscore สมาคม Strategic Asia Marketing Alliance (SAMA) ร่วมแบ่งปันมุมมองเชิงลึกถึงแนวทางที่ครีเอเตอร์ไทยจะสามารถต่อยอดและขยายอิทธิพลสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Rise Borderless, Scaling Creators and Brands Across ASEAN” ที่สะท้อนถึงศักยภาพและเสน่ห์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย พร้อมเปิดมุมมองสู่กลยุทธ์การต่อยอดรากฐานทางวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของประเทศไทย สู่การเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค
อุตสาหกรรมบันเทิงไทยได้พิสูจน์ให้เห็นมาอย่างยาวนานถึงความสามารถในเสน่ห์ที่ก้าวข้ามพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นกระแสความนิยมของซีรีส์วาย (Boylove: BL) ที่โด่งดังไปทั่วโลก หรือการแจ้งเกิดของศิลปินไทยอย่าง ไบร์ท วชิรวิชญ์ และ วิน เมธวิน ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ เนื้อหาบันเทิงของไทยยังคงครองใจผู้ชมต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยกำลังมีโอกาสสำคัญในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำกระแสวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน” วันชนะ จิตต์การงาน ประธาน SAMA ประเทศไทย กล่าว “ครีเอเตอร์ไทยมีทั้งความสามารถและพลังในการเล่าเรื่องอยู่แล้ว สิ่งที่พวกเขาต้องการตอนนี้คือการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับท้องถิ่นต่าง ๆ ไปจนถึงความร่วมมือข้ามพรมแดน เพื่อส่งเสียงและศักยภาพของไทยไปให้ดังก้องในระดับภูมิภาค”
การเสวนาได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ต้องการเติบโตสู่ระดับภูมิภาค อาทิ:
• พัฒนาคอนเทนต์แบบสองภาษา หรือใส่คำบรรยาย เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
• สร้างโพสต์ที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และมุมมองทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ร่วมมือกับครีเอเตอร์จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและความดึงดูดใจทางการตลาดร่วมกัน
• จัดทำชุดสื่อ (media kits) เรทราคา และกรณีศึกษาแคมเปญอย่างมืออาชีพ เพื่อดึงดูดความสนใจจากแบรนด์ในระดับภูมิภาค
ดร.คารีน โลหิตนาวี-ฟริกค์ กรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง SAMA ประเทศไทย และ ผู้ก่อตั้งบริษัทมิดัส พีอาร์ กรุ๊ป กล่าวว่า “ตลาดอาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน เต็มไปด้วยทั้งโอกาสและความซับซ้อน แม้จะมีความใกล้เคียงกันทางวัฒนธรรม แต่รายละเอียดปลีกย่อยในด้านภาษา อารมณ์ขัน และความนิยมในแพลตฟอร์มก็แตกต่างกันอย่างมาก เอเจนซี่จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยครีเอเตอร์ก้าวข้ามความแตกต่างเหล่านี้ และสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่สามารถต่อยอดสู่ระดับภูมิภาคได้”
“หากต้องการประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค ครีเอเตอร์จำเป็นต้องคิดให้ไกลกว่าพรมแดน นั่นหมายถึงการสร้างคอนเทนต์สองภาษา การเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการสร้างการมีส่วนร่วมที่สามารถวัดผลได้ในหลายตลาด เอเจนซี่สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยครีเอเตอร์พัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ ปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ และเชื่อมโยงกับพันธมิตรระดับภูมิภาคเพื่อทำแคมเปญร่วมกัน”
กษมา เจตน์จรุงวงศ์ CEO และ Founder ของ The Omelet เน้นย้ำว่า ประเทศไทยมีศักยภาพไม่เพียงแต่ในด้านความบันเทิง แต่ยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของอาเซียนได้ โดยเปลี่ยนอิทธิพลในระดับชาติให้กลายเป็นพลังในระดับภูมิภาค ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เช่นเดียวกับที่วงการบันเทิงไทยสามารถดึงดูดผู้ชมจากทั่วภูมิภาคได้ ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ไทยก็สามารถทำได้เช่นกัน หากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นมืออาชีพ”
เมื่อครีเอเตอร์ไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SAMA จึงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์ในการช่วยขยายอิทธิพลของชุมชนสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับภูมิภาค