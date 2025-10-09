กทพ.เปิดใช้ด่าน Easy Pass แบบไร้ไม้กั้น 4 ด่าน "ทางด่วน บางพลี -สุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน"

กทพ. เปิดให้บริการช่องทางเข้าแบบไร้ไม้กั้น (Single Lane Free Flow : SLFF) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก บางพลี -สุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน จำนวน 4 ด่าน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.เดินหน้ายกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ด้วยการเปิดให้บริการ “ช่องทางเข้าแบบไร้ไม้กั้น” (Single Lane Free Flow : SLFF) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition : ALPR) ร่วมกับระบบตัดค่าผ่านทางผ่านบัญชี Easy Pass โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องหยุดรถหน้าด่านฯ ช่วยลดความแออัดของการจราจรบริเวณด่านเก็บเงิน ประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ใช้ Easy Pass เดินทางได้รวดเร็ว ปลอดภัย
ทั้งนี้ มีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเปิดให้บริการด้วยระบบ SLFF จำนวน 4 ด่าน ดังนี้
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ เทพารักษ์ 1 ทางเข้า 1
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ บางครุ 1 ทางเข้า 1
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ บางขุนเทียน 1 ทางเข้า 2
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 : ด่านฯ บางขุนเทียน 1 ทางเข้า 1
ผู้ใช้ทางที่ใช้บัตร Easy Pass ควรตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนกระจกหน้ารถ เพื่อให้ระบบสามารถอ่านสัญญาณได้อย่างแม่นยำ และควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนใช้งานทุกครั้ง เพื่อให้สามารถผ่านช่องทางได้อย่างราบรื่น