Maxion Tech เซ็นสัญญาซื้อสิทธิ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่เกม ‘Kyrie & Terra: Eternal’ พร้อมเปิดให้บริการเกม RPG Turn-based แนวแฟนตาซีต่างโลก

บริษัท Maxion Tech ผู้ให้บริการเกมและผู้พัฒนาเกม ในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ประกาศการเซ็นสัญญาซื้อสิทธิ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่เกม ‘Kyrie & Terra: Eternal’ จากสตูดิโอ ROTJANA KAANKEM อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในฐานผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายหลัก (Publisher & Service Provider) พร้อมต่อยอดศักยภาพของเกม RPG Turn-based แนวแฟนตาซีต่างโลกให้เข้าถึงผู้เล่นในวงกว้างมากขึ้น
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดขึ้นในที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ Club Siam Glowfish ชั้น 11 อาคาร Siam Patumwan House ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Maxion Tech ในการ ต่อยอดการเติบโตของบริษัทในอุตสาหกรรมเกม พร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เล่น โดยทาง Maxion Tech เชื่อมั่นในศักยภาพของเกม Kyrie & Terra : Eternal ซึ่งพัฒนาอย่างประณีตในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ งานศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, การใช้นักพากย์ญี่ปุ่นระดับมืออาชีพ เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับเนื้อเรื่อง, ไปจนถึง ระบบการเล่นที่แตกต่างจากเกม RPG Turn-based ทั่วไป ทั้งหมดนี้ทำให้เกมมีจุดเด่นที่ชัดเจนและพร้อมจะมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับผู้เล่นในเร็ว ๆ นี้
นายโชติวัน วัฒนลาภ CEO และ Co-Founder บริษัท Maxion กล่าวว่า “ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับเราในการขยายไลน์อัปของ Maxion ให้เข้าถึงตลาดเกมได้กว้างขึ้น เราเห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นของ Kyrie & Terra: Eternal และเชื่อมั่นว่าเกมนี้จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ และครองใจผู้เล่นได้อย่างแน่นอน”
ที่ผ่านมา Maxion ได้พิสูจน์ศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการเกมด้วย Ragnarok Landverse ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้เล่นทั่วโลก และถือเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกมให้ก้าวข้ามขีดจำกัดดั้งเดิมสู่ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้เล่นยุคใหม่ ความสำเร็จดังกล่าวกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันให้ Maxion เดินหน้าสู่โปรเจกต์ถัดมาอย่าง Kyrie & Terra: Eternal ด้วยความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น
ภายในงานยังได้มีการ ยลโฉมตัวเกม Kyrie & Terra: Eternal เป็นครั้งแรก เผยให้เห็นบรรยากาศของโลกแฟนตาซีต่างโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความท้าทายอันน่าติดตาม ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทีมพัฒนาในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากเกมแนว RPG Turn-based ทั่วไป
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ของ Kyrie & Terra: Eternal ได้ที่ Facebook Fanpage: Kyrie & Terra และสามารถ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเตรียมพร้อมสัมผัสประสบการณ์จากเกม RPG Turn-based แฟนตาซีต่างโลกที่จะเปิดให้บริการทั้งบน App Store และ Google Play ในเร็วๆ นี้
Facebook: https://www.facebook.com/KyrieAndTerraEternal/
Discord: https://discord.gg/gMV4Aw8y
Website: https://knte.maxion.gg/
Pre-register: https://knte.maxion.gg/