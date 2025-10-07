ครม.เคาะต่อวาระ "กิตติกานต์" นั่ง ผอ.ขสมก.อีกสมัย ลุยภารกิจพัฒนาบริการ-แก้ขาดทุน-เช่ารถเมล์ EV 1,520 คัน

ครม.อนุมัติต่อวาระ “กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล” เป็น ผอ.ขสมก.อีกสมัย มีผลตั้งแต่ลงนามสัญญา ลุยภารกิจพัฒนาบริการ เดินหน้าเช่ารถ EV ติดแอร์ แก้ขาดทุนเป็นรูปธรรม ด้าน "พิพัฒน์" ยืนยันมติ ครม.เดิมตั้ง "อธิบดี ทช.-ผอ.สนข." ไม่มีการปรับเปลี่ยน
รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ตุลาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล เป็นผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเงินเดือน 199,208 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับ ตามมติคณะกรรมการบริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 และครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ซึ่งกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป และไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
รายงานข่าวแจ้งว่า เดิมนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ดำรงตำแหน่ง ผอ.ขสมก. โดยมีสัญญาว่าจ้างสัญญาวันที่ 2 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นับเป็น ผอ.ขสมก.คนที่ 25 โดยหลังจากที่ ครม.เห็นชอบแล้ว หลังจากนี้บอร์ด ขสมก.จะกำหนดวันลงนามสัญญาจ้างนายกิตติกานต์ในตำแหน่ง ผอ.ขสมก. ต่อไป ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างครั้งนี้มีระยะเวลา 4 ปี
โดยภารกิจสำคัญของนายกิตติกานต์ในตำแหน่ง ผอ.ขสมก. วาระ 4 ปีจากนี้คือ การพัฒนาบริการรถโดยสาร ขสมก.ที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งล่าสุด ขสมก.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน 1,520 คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารธรรมดา (รถเมล์ร้อน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับให้ประชาชนได้ใช้บริการรถปรับอากาศในราคาที่เหมาะสม
สำหรับ นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ปัจจุบันอายุ 46 ปี ก่อนหน้าที่จะเป็นผอ.ขสมก.เมื่อปี 2564 เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานระบบขนส่ง (สำนักการจราจรและขนส่ง) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ด้านบริหารรัฐกิจ และด้านกฎหมาย และเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งสาธารณะ
@”พิพัฒน์” ยืนยันมติ ครม.เดิมตั้ง "อธิบดีทช.-ผอ.สนข." ไม่มีการปรับเปลี่ยน
ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า นโยบายของตนจะร่วมมือกันทำงานกับหัวหน้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีระยะเวลาทำงานเพียง 4 เดือนก่อนที่จะมีการยุบสภา ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ
ซึ่งได้เสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบต่อวาระนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. ซึ่งบอร์ด ขสมก.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอมาตามขั้นตอนและมีการยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ตามระเบียบ นอกจากนี้ ในส่วนการแต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่ง ครม.มีมติไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลชุดที่แล้ว ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลค.) ไปแล้ว