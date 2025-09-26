จังหวัดน่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ผนึกกำลังกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน NAN AGRO INDUSTRY INNOVATION FAIR 2025 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดน่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงาน “NAN AGRO INDUSTRY INNOVATION FAIR 2025” ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ “โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการด้านการเกษตร ให้มีพื้นที่นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ เชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรง และต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรไทย ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่ พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่ระดับสากล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและสินค้านวัตกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก
ภายในงานมีบูธจัดแสดงสินค้ามากกว่า 30 บูธ ครอบคลุมทั้งผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดน่าน กิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมลุ้นรางวัล รวมถึงกิจกรรมบันเทิงและการแสดงดนตรีสดตลอดงาน
การนำ “ของดีจังหวัดน่าน” มาสู่ศรีราชาในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรไทยให้มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็น “Smart Farmer” และ “Smart Industry” ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี