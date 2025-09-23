“ปกรณ์”ขับเคลื่อนองค์ความรู้พัฒนาที่ดิน จ.แม่ฮ่องสอน เน้นสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่รู้จักจัดการดินอย่างถูกวิธี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้( 23 ก.ย.)นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคกล้าธรรม (กธ.)เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 20–22 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมพัฒนาที่ดินและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมือง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินจะช่วยให้เกษตรกรจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยเกษตรกรจำนวนมากยังประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
นายปกรณ์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวมีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก โดยเน้นให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และการจัดการน้ำในพื้นที่ลาดชัน สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดและการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เช่น การวิเคราะห์ดินภาคสนาม การเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดพืช และการทำแปลงสาธิต นอกจากการอบรมแล้ว ยังมีการมอบปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นแรงเสริมให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้จริงในพื้นที่ของตน
“การพัฒนาที่ดินเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร หากเกษตรกรรู้จักจัดการดินอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่ยังช่วยลดต้นทุนและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ยั่งยืน ตรงกับแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร”นายปกรณ์ กล่าว
นายปกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเช่นนี้ จะช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่” ที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการดินและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไป ถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระยะยาว เพราะความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะการสาธิตการปรับปรุงดินด้วยวิธีง่าย ๆ ที่เหมาะกับภูมิประเทศแบบภูเขา