ขบ.เตือนรถบัส 2 ชั้นเดินรถ 6 เส้นทางเสี่ยง ต้องตรวจสภาพ-ระบบห้ามล้อ

กรมขนส่งฯกำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้น เดินรถใน 6 เส้นทางเสี่ยง ต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพ (ระบบห้ามล้อ) ณ กรมขนส่งหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เตือน!!! หากฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้นที่เดินรถใน 6 เส้นทางเสี่ยงที่ได้รับผ่อนปรนตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้แก่ 1. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาพับผ้า - พัทลุง 2. ทางหลวงหมายเลข 103 ช่วงแม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ 3.ทางหลวงหมายเลข 118 ช่วงเชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว 4.ทางหลวงหมายเลข 2013 ช่วงบ่อโพธิ์ - โคกงาม 5.ทางหลวงหมายเลข 2331 ช่วงโจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 6.ทางหลวงหมายเลข 1256 ช่วงปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดก่อนออกให้บริการประชาชนเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
1. ต้องนำรถโดยสาร 2 ชั้น มาเข้ารับการตรวจสภาพ (ระบบห้ามล้อ) ณ กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อตรวจความพร้อมของตัวรถโดยเฉพาะตรวจการทำงานของระบบห้ามล้อเพิ่มเติม (ระบบลมเบรก) ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญในการขับรถในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
2. พนักงานขับรถต้องเข้ารับการอบรมผ่านระบบ e-learning 2 ชั่วโมง หลักสูตร “การขับรถขนาดใหญ่บนเส้นทางลาดชัน”
3.ผู้ประกอบการต้องกำชับพนักงานขับรถโดยใช้ความเร็วตามป้ายจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัด
กรมการขนส่งทางบกจะกำกับ ดูแล ติดตามการเดินรถโดยสารสองชั้นที่เดินรถเข้าในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดผ่านระบบ GPS เพื่อตรวจสอบว่ารถโดยสารและพนักงานขับรถได้ดำเนินการตามเงื่อนไขกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ หากพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมฯ จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายและอาจส่งผลต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ GPS ที่สามารถสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เพื่อนำมาใช้ควบคุมและกำกับการเดินรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป