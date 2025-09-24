ครั้งแรกของไทย! พลิกโฉมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 กับธีม “Melody of Books” วันที่ 9–19 ต.ค. นี้ ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์

PUBAT ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” อย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ที่ผสานโลกแห่งตัวอักษรและเสียงดนตรีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว "เพราะหนังสือคือบทกวี ดนตรีก็คือท่วงทำนอง " พบกับ 900 บูธ จาก 400 สำนักพิมพ์ชื่อดัง ที่ยกกองทัพหนังสือดีๆ ที่น่าอ่าน มาให้เลือกซื้อกว่า 2 ล้านเล่ม พร้อมหนังสือปกใหม่ให้เลือกอีกกว่า 2,000 ปก พร้อมเปิดเวทีสัมมนา เชิญชมนิทรรศ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายกว่า 100 รายการ ระหว่างวันที่ 9- 19 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 - 7 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025) จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด "Melody of Books - อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า" โดยผสานโลกแห่งตัวอักษรและเสียงดนตรีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
“สำหรับแนวคิด "Melody of Books - อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า" มุ่งนำเสนอรูปแบบใหม่ของการเข้าถึงหนังสือ โดยผสานโลกแห่งตัวอักษรเข้ากับเสียงดนตรีและสื่อสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อขยายประสบการณ์ของการอ่านในมิติที่หลากหลายและร่วมสมัย สามารถเลือกอ่านหนังสือ หรือจะฟังเรื่องราวจากหนังสือผ่าน พอดแคสต์ (เสียงที่เผยเพร่ผ่านทาง Platform ออนไลน์) หรือ ออดิโอบุ๊ก สะท้อนให้เห็นว่าหนังสือในปัจจุบันได้ถูกแปลงไปเป็นรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น หนังสือเสียง นี่คือความพยายามที่จะทำให้การเข้าถึงสื่อและการอ่านหนังสือให้กว้างมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะแค่หนังสือในแบบรูปเล่ม ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานนี้ล้วนมีรากฐานมาจากการอ่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการขยายฐานนักอ่านให้กว้างยิ่งขึ้น”
ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 นี้มีสำนักพิมพ์และบริษัทชั้นนำ เข้าร่วมจำหน่ายหนังสือดีราคาพิเศษ กว่า 900 บูธ จาก 400 สำนักพิมพ์ เต็มพื้นที่ 3 ฮอลล์ ที่จัดสรรออกเป็น 6 โซนหนังสือหลัก ได้แก่ 1.โซนหนังสือนิยายและวรรณกรรม2.โซนหนังสือทั่วไป 3.โซนหนังสือเก่า 4.โซนหนังสือเด็กและการศึกษา 5.โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น, และ 6.โซน NON BOOK และบอร์ดเกม
นอกจากนี้ภายในงาน ทางสมาคมฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการ, กิจกรรมบนเวที และอบรมสัมมนา รวมกว่า 100 รายการ คาดว่าตลอดระยะเวลาจัดงาน 11 วัน จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและเลือกซื้อหนังสือกว่า 1.3 ล้านคน ตั้งเป้าหมายที่จะมียอดขายภายในงานกว่า 400 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5-10% จากการจัดงานครั้งก่อน แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะเป็นความท้าทายในการผลักดันยอดขายและดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้น แต่เชื่อว่าด้วยรูปแบบการจัดงานที่มีสีสัน สนุก แปลกใหม่ น่าสนใจ ตลอดจนกระแสการเปิดตัวหนังสือใหม่ที่มีมากกว่า 2,000 ปก จะสร้างแรงดึงดูดให้นักอ่านเข้ามาเลือกซื้อหนังสือเล่มโปรด พร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานมากขึ้น
กิจกรรมดีๆ ที่ห้ามพลาด! นิทรรศการและกิจกรรมไฮไลท์
นิทรรศการ View ’til Touch : นิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟที่ชวนให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับ “หนังสือที่กลายเป็นเพลง” และ “เพลงที่กลับกลายเป็นหนังสือ” พร้อมมุมถ่ายรูปสุดล้ำ Listening Pods สำหรับนั่งฟังเสียงดนตรีจากตัวอักษร ทดลองทำเพลงจากหนังสือด้วยโปรแกรม suno แล้วสแกนกลับไปฟังต่อที่บ้าน รวมถึงเกมทายเสียงคนดัง จากแวดวงต่าง ๆ ที่ร่วมอ่านข้อความจากหนังสือ พร้อมจัดอันดับผู้ทายเสียงได้รวดเร็วที่สุด เพื่อลุ้นติดอันดับ “คนไว คนเก่ง” บนจอ Scoreboard , มุมสงบพักใจไปกับถ้อยคำและเสียงดนตรี ฯลฯ
Author's Salon (A02) : เวทีสัมมนา ที่เปิดพื้นที่ให้กับนักเขียนอิสระ นักเขียนทุกประเภท รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แบ่งปันองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักอ่านพบปะพูดคุยระหว่างนักเขียนและนักอ่านได้อย่างเป็นกันเอง โดยได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งที่นี่เปรียบเสมือนเวทีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานเขียนและความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
นิทรรศการ Read for The Blind : นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การอ่านหนังสือแบบเสียงให้กับ “ผู้พิการทางสายตา” กิจกรรมนี้สอดคล้องกับธีมงาน "อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า" โดยร่วมมือกับห้องสมุดหนังสือและสื่อเพื่อคนตาบอด ของมูลนิธิคนตาบอดไทย ภายในบูธจะมีการให้ความรู้และแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับคนตาบอด เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองบันทึกเสียงเพื่อประกอบหนังสือเสียง และยังเปิดรับบริจาคหนังสือและเงินทุนเพื่อนำไปจัดทำหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย การจัดงานนี้มุ่งเน้นการสร้างการเข้าถึงสื่อและหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้ได้รับรู้และเรียนรู้ได้ไม่ต่างจากคนที่มีสายตาปกติ
เล่นสนุกกับเจ้าขุนทอง : ครั้งแรก! กับการแสดงของ “เจ้าขุนทองและผองเพื่อน” ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ พบกับการแสดงดนตรีสดผสมผสานการแสดงหุ่นมือ โดยนำเสนอศิลปะที่มีความหลากหลาย เช่น ดนตรี การร้อง การเล่านิทาน ละคร และการเคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบัน “เจ้าขุนทอง” ได้มีการพัฒนาไปสู่การทำวงดนตรีหุ่นมือที่มาผสานกับดนตรีสด ซึ่งตอบโจทย์ทั้งเด็กและผู้ปกครองพร้อมกิจกรรม workshop สอนการทำหุ่นมือแบบง่าย ๆ และสอนการพากย์เสียง กิจกรรมที่เด็กและผู้ปกครองสามารถร่วมกันทำหุ่นมือจากตัวละครในนิทานที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ
Little Read Universe: Playful Reading จักรวาลอ่านเล่นเล่น : นิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้แนวคิดว่า “หนังสือไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องอ่าน แต่คือเพื่อนที่ชวนคิด ฝัน และหัวเราะ” เปิดประสบการณ์การอ่านแบบสนุก สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็ก ๆ
Hiroba : ลานสนุกหนังสือภาพ พื้นที่เปิดสำหรับทุกคน “เหมือนลานกว้าง” ไม่ใช่ห้องเรียน แต่คือที่นั่ง อ่าน และสนุกกับหนังสือภาพได้อย่างอิสระ มีกิจกรรมเสริม เช่น เล่านิทาน และงานประดิษฐ์ง่าย ๆ
Book Symposium : การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของวัฒนธรรมหนังสือในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กรวิชาการ สำนักพิมพ์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือ ได้มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังสือ พร้อมต่อยอดสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ขยายองค์ความรู้ และยกระดับการพัฒนาวัฒนธรรมหนังสือไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
PUBAT CONTEST : ครั้งแรกกับ 3 การประกวดระดับประเทศ ประกอบด้วย
1. การประกวดเล่านิทาน การคัดเลือกผู้ชนะจากการประกวดในงานมหกรรมหนังสือระดับภูมิภาคทั้ง 7 จังหวัด มาร่วมแข่งขันในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเล่านิทานระดับประเทศ
2. การประกวดแต่งเพลง “ส่งเสริมการอ่าน”เวทีให้นักแต่งเพลงทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นได้ร่วมสร้างสรรค์บทเพลง โดยให้แต่งเนื้อร้องประกอบดนตรีที่กำหนด ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกขับร้องโดยศิลปิน “เบล วริศรา” เพื่อใช้เป็นเพลงประจำงาน พร้อมรับโล่เกียรติยศ เงินรางวัล และสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กชอปกับ Sony Music Publishing สำหรับ Streaming ทุกท่านสามารถนำเอาเพลงไปใช้ประกอบคลิปได้ในทุกโซเชียลมีเดีย
3. การแข่งขันโต้วาที ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีกูรูในวงการโต้วาทีอย่าง คุณกรรณิการ์ ธรรมเกสร,อ.อภิชาติ ดำดี, อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์ ร่วมเป็นกรรมการ
นิทรรศการรางวัลชมนาด 2568 : โครงการประกวดวรรณกรรม และการมอบรางวัล Chommanard Women Literary Award 2025 ให้แก่นักเขียนสตรี เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้นักเขียนสตรีได้แสดงความสามารถและผลงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย (Fiction) ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีผลงานวรรณกรรมของนักเขียนสตรีที่เข้าร่วมทั้งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ไต้หวัน และฮ่องกง ถือเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่มอบให้กับนักเขียนหญิงในภูมิภาคนี้
นิทรรศการโครงการประกวดปกหนังสือสร้างสรรค์แห่งปี (100 ABCD) : นำเสนอปกหนังสือสร้างสรรค์ จำนวน 100 ปกที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวดฯ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเกือบ 400 ปก ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือ 100 ปกสุดท้าย และนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการภายในงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ การออกแบบที่ดี สื่อคุณค่าของหนังสือได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และแสดงศักยภาพของวงการหนังสือและนักออกแบบกราฟิกหนังสือไทย
นิทรรศการแสดงผลงานการประกวด Key Visual : นิทรรศการที่นำเสนอ 100 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวด Key Visual สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 200 ผลงาน ก่อนที่จะคัดเลือกในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ชนะเลิศ จะถูกนำมาเป็น Key Visual ในงานมหกรรมหนังสือฯครั้งนี้ด้วย
กิจกรรม "มูลนิธิหนึ่งอ่าน ล้านตื่น" : กิจกรรมเพื่อสังคมที่ PUBAT ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กับการมอบทุนหนังสือตรงใจ ให้กับโรงเรียนมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 แห่ง รวมมูลค่า 100,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปเลือกซื้อหนังสือที่นักเรียนต้องการในงานนี้
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "Pick A Note" บริจาค 99 บาท เพื่อร่วม “สอยดาว ตัวโน้ต” รับรางวัลพิเศษมากมาย เช่น คูปองส่วนลดในการซื้อหนังสือ ของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์ต่างๆ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
เตรียมปักหมุด เตรียมพบกับปรากฏการณ์การอ่านครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด! ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025) ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
