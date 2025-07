กลับมาอีกครั้งกับ “มหกรรมนิยายนานาชาติ 2025 : อ่านอาร์ต” อมรินทร์ฯ รุกตลาดงานอาร์ต ให้โลกหนังสือคู่งานศิลป์ พร้อมเปิดพื้นที่โชว์ผลงานศิลปินยุคใหม่

“อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์” ศูนย์กลางการจัดจำหน่าย และส่งมอบคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดงาน “มหกรรมนิยายนานาชาติ 2025” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มาในธีม “อ่านอาร์ต” เพราะหนังสือคืองานศิลป์อย่างหนึ่ง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ นักอ่าน และนักสร้างสรรค์ ผ่านการผสมผสานระหว่างศิลปะและวรรณกรรม พร้อมสนับสนุนให้สังคมเป็นสังคมแห่งการอ่านและสร้างสรรค์ต่อไป พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. งานมหกรรมนิยายนานาชาติ จัดมาแล้ว 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีรูปแบบงานที่แตกต่างกันไป ได้แก่เมืองนิยาย, Paper Town, Dream, The Novel Street, ใครฆ่าลิลลี่ และปีนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มาในธีม “อ่านอาร์ต”อ่านอาร์ต : มหกรรมนิยายนานาชาติ 2025 (Art Through Stories: International Fiction Festival 2025) เป็นงานหนังสือที่มอบประสบการณ์ในการเดินงานหนังสือที่ไม่เหมือนใคร เพื่อทำให้หนังสือเข้าสู่กลุ่มนักอ่านได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และด้วยในปัจจุบันกระแสของหนังสือนิยายยังแรงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น นิยายสืบสวนสอบสวน นิยายวาย รวมถึงวรรณกรรม ทางร้านนายอินทร์จึงจับเทรนด์การอ่านดังกล่าว มานำเสนอและสร้างสรรค์งานหนังสือรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งในยุคนี้หนังสือไม่ใช่เพียงแค่สิ่งพิมพ์ หรือแผ่นกระดาษที่เล่าเรื่อง แต่คือผลงานที่รวบความความคิด จินตนาการ และความรู้สึกต่างๆ ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรียงอย่างปราณีตบรรจง เป็นองค์ประกอบศิลป์อย่างหนึ่งที่เชื่อมต่อโลกของคนอ่าน และคนเขียนเข้าด้วยกัน คอนเซ็ปต์ของปีนี้จึงเป็นการอ่านหนังสือ เหมือนเสพงานศิลป์อย่างหนึ่งความพิเศษของปีนี้ก็คือ นอกจากสายอ่านที่จะฟินกับกองทัพหนังสือแล้ว ยังได้เสพผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังมากมาย เรียกว่าเอาใจทั้งสายอ่าน และสายอาร์ต โดยภายในงานจะพบกับกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่1. อ่านอาร์ตแกลเลอรีชมนิทรรศการงานศิลปะจากศิลปินทั้ง 33 ท่าน ตลอด 10 วันเต็ม ซึ่งเป็นผลงานศิลปะจากศิลปินหลากหลายแนวทั่วประเทศ นำโดย Linecencor, Cheese Arnon, Jitti Robot, Wood You Mind• Linecensor: ศิลปินชื่อดังที่ผสานวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านลายเส้น จุดเด่นเป็นงานที่มีรายละเอียดแน่นและสะท้อนทั้งด้านความเป็นไทยและความวุ่นวายสมัยใหม่ มีผลงานจัดแสดงในไทยและต่างประเทศ (สิงคโปร์, ฝรั่งเศส, เลบานอน, ฮ่องกง) ผ่านนิทรรศการเดี่ยว เช่น"Taboo Agent" ที่ฮ่องกง อีกทั้งยังเป็นศิลปิน NFT บน SuperRare / OpenSea และร่วมก่อตั้งโปรเจกต์ LINEPUNK• Jitti Robot: ศิลปินผู้สร้างคาแรกเตอร์หุ่นยนต์แนวไลฟ์สไตล์ ถ่ายทอดเรื่องราวเยาว์วัยผ่านตัวละครหุ่นยนต์ “Jittirobot” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจำในวัยเด็ก ผลงาน คือ นิทรรศการเดี่ยว และกลุ่ม ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ โตเกียว เซี่ยงไฮ้• Cheese Arnon: นักวาดภาพประกอบแนวสตรีทอาร์ต สร้างตัวละคร “The Fox” ซึ่งสื่อถึงความปรับตัว และความอดทน ผลงานเคยโชว์ในแกลเลอรีระดับนานาชาติ เช่น Thinkspace Projects และในหลากหลายเทศกาล• Wood You Mind: ศิลปินงานไม้ และแนวมินิมอล สลักไม้รูปสัตว์ หรือตัวละครน่ารัก ขนาดเล็กเพียง 10–20 ซม. แต่งแต้มสีสันสดใส มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมกันนี้ยังได้เปิดพื้นที่ให้ศิลปินร่วมแสดงผลงาน และจำหน่ายผลงานศิลป์ของตนเองอีกด้วย โดยเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2568 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป2. กิจกรรมเสวนานอกจากชมผลงานศิลป์แล้ว มาแวะเติมแรงบันดาลใจต่อกับกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ศิลปะสู่อาชีพ" เปิดมุมมองการสร้างรายได้จากงานศิลป์ ผ่านประสบการณ์จริงของศิลปินยุคใหม่ ร่วมเรียนรู้แนวทางการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นอาชีพ ตั้งแต่การสร้างผลงาน การสื่อสารคุณค่าไปจนถึงการปรับตัวในยุคปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อทำให้ศิลปะเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตและการทำงาน ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมาโดยมีแขกรับเชิญพิเศษร่วมเป็นเกียรติในงานได้แก่• เกษมสันต์ วีระกุล : ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)• เสริมคุณ คุณาวงศ์ : ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ สาขาศิลปะ• ซุน อวี้เฉิง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการ์ตูน สมาคมการ์ตูนปักกิ่ง• ฟู่ จี่หง : ศิลปินวาดภาพและสมาคมศิลปินฉงชิ่งฯลฯ3. ศิลปินวาดภาพสดชมงานอาร์ต พร้อมกับเติมแรงบันดาลใจเรียบร้อยแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษกับการวาดภาพสด โดยฟู่ จี่หง ศิลปินชาวจีน สมาชิกสมาคมศิลปินแห่งชาติจีน และรองนายกสมาคมนวัตกรรมจีนแห่งฉงซิ่ง เป็นการแสดงวาดภาพสด เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมสู่ผลงานศิลปะ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมาอ่านอาร์ต : มหกรรมนิยายนานาชาติ 2025 งานมหกรรมหนังสือที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของหนังสือที่ยกทัพทั้งสำนักพิมพ์ นักเขียน และศิลปินที่คุณชอบมาแบบจัดเต็มตลอดงาน พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังมากมาย เรียกได้ว่าไม่ว่าจะสาย อ่าน หรือสายอาร์ตต้องถูกใจงานนี้แน่นอน! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/naiinfanclub