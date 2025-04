พูดคุยกับ “เว็กซ์ คิง” (Vex King) นักเขียนและผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วกว่าล้านคนทั่วโลก ในงาน “In Conversation with VEX KING”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 สำนักพิมพ์อมรินทร์ ฮาวทู (Amarin howto) ในเครือสำนักพิมพ์อมรินทร์ จัดกิจกรรมเสวนา “In Conversation with VEX KING” ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 53 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 23 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมในครั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ฮาวทูได้เรียนเชิญนักเขียนและนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วกว่าล้านคนทั่วโลก คุณเว็กซ์ คิง (Vex King) เจ้าของผลงานขายดีตลอดกาล อาทิ Good Vibes, Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข, Healing is the New High พลังแห่งการเยียวยาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิต, Things No One Taught Us About Love เรื่องที่ไม่มีใครสอนเราเกี่ยวกับความรัก มาร่วมพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเอง ดำเนินรายการโดยคุณศรัยฉัตร จีระแพทย์ โดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และนักอ่านร่วมเข้าฟังกิจกรรมเสวนากันอย่างคับคั่งนอกจากนี้ หลังจบงานเสวนา ทางสำนักพิมพ์ฮาวทูยังจัดกิจกรรม Book Signing สุด Exclusive เฉพาะนักอ่านของสำนักพิมพ์ เพื่อให้นักอ่านได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเขียนในดวงใจอย่างใกล้ชิด พร้อมรับลายเซ็นสดจากมือคุณเว็กซ์ คิง และร่วมถ่ายภาพโพลารอยด์เป็นที่ระลึก เรียกได้ว่างานนี้ได้ใจเหล่านักอ่านของคุณเว็กซ์ คิงกันไปเต็ม ๆนักอ่านคนไหนที่สนใจหนังสือฉบับแปลไทยของเว็กซ์ คิงทั้ง 3 เล่ม สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านนายอินทร์หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางจำหน่ายออนไลน์ของสำนักพิมพ์