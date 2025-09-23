กทท.พัฒนาแอปฯเช็กรถติดในเขต”แหลมฉบัง”คาดใช้ 1 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งปรับ TOR เช่าพื้นที่ 83 ไร่พัฒนา”จุดพักรถบรรทุก”

กทท.เตรียมเปิดตัวแอปฯ”PATLCP Traffic “เช็กสภาพจราจรในเขตท่าเรือ ช่วยรถบรรทุกวางแผนร่วมกับระบบ Truck Q แก้ปัญหารถติดพร้อมปรับพื้นที่ส่วนกลาง 70 ไร่และ 22 ไร่ จอดรถชั่วคราว ส่วนพัฒนาจุดพักรถบรรทุก 83 ไร่อยู่ระหว่างปรับ TOR ก่อนเปิดให้เอกชนเช่าระยะ 20 ปี
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กทท.อยู่ระหว่างเร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัดในท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบไอที เพื่อบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่าเรือแบบครบวงจรเชื่อมโยงอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขนส่งสินค้าทางเรือ หรือ Port Community System (PCS) โดยมีการวางระบบจองคิว ( Truck Q ) เนื่องจากการใช้ งานยังไม่สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขให้การใช้งานสมบูรณ์มากขึ้น ขณะเดียวกัน กทท.จะพัฒนาแอปพลิเคชัน”PATLCP Traffic “แบบเร่งด่วน ใช้งบประมาณ 5 แสนบาท เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่ง คนขับรถสามารถโหลดแอปฯ และตรวจสอบข้อมูลผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบ โดยจะมีการประกาศใช้เป็นทางการวันที่ 1 ต.ค. 2568
ปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบสภาพจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังผ่าน Google Maps ได้ ดังนั้น แอปพลิเคชันที่กทท.พัฒนาจะช่วยให้ผู้ประกอบการ คนขับรถ ทราบว่า ในเขตท่าเรือมีสถานการณ์จราจรอย่างไร มีรถติดจุดไหนบ้าง จะได้วางแผนร่วมกับระบบ Truck Q ที่จองคิวรถไว้ได้พอดี อีกทั้งยังสามารถกำหนดจุดที่จะเดินทางไปยังท่าเรือต่างๆ ได้สำหรบคนขับรถที่ไม่ชำนาญพื้นที่ในเขตท่าเรืออีกด้วย
“เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาจราจรจะทำเป็นจุดๆ ไม่ได้ ต้องทำทั้งระบบตั้งแต่โรงงานต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งกทท.เชื่อมข้อมูล GPS รถบรรทุกกับกรมขนส่งทางบก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทราบข้อมูลทั้งระบบนั่นเอง”
@เร่งปรับปรุง TOR เช่าที่ดิน 83 ไร่ จุดพักรถบรรทุก
นายเกรียงไกรกล่าวถึง ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ 83 ไร่ บริเวณท่าเรือแหลมฉบังให้เอกชนเช่าที่ดิน พัฒนาเป็นจุดพักรถบรรทุก (Truck Parking) เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรว่า ก่อนหน้านี้ได้ประกาศร่างทีโออาร์ รับฟังความเห็นแล้ว แต่ต้องชะลอการประมูลออกไปก่อน เนื่องจากภาคเอกชนมีความเห็นในหลายเรื่อง ซึ่งกทท.รับข้อสังเกตุ และหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและเปิดกว้างมากที่สุด เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สำหรับข้อสังเกตุของภาคเอกชน ได้แก่
1. ประเด็นที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่ได้ออกโฉนดโอนจากกรมธนารักษ์เป็นกรรมสิทธิ์กทท. 100% มีความกังวลกรณีการเช่า 20 ปี จะมีปัญหาในอนาคต
2.ประเด็นเงื่อนไขคุณสมบัติ และการพัฒนา สิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงถนน และการหารายได้อื่นๆ โดย TOR มีการกำหนดอัตราค่าจอดรถ ที่ 50 บาท 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปไม่เกิน ชั่วโมงละ 50 บาท เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง
โดยโครงการเช่าที่ดิน 83 ไร่ บริเวณท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดจอดรถบรรทุกนั้น มีมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเช่า 20 ปี (กทท.ประเมินค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำประมาณ 74.53 บาท ต่อ ตารางวา )
ขณะที่ประเมินค่าลงทุนของเอกชนประมาณ 1,000 ล้านบาท
@ปรับพื้นที่ส่วนกลาง 70 ไร่และ 22 ไร่ จอดรถชั่วคราว
โดยที่ผ่านมา กทท.ได้ นำพื้นที่ในเขตท่าเรือ 2 ส่วน มาทำเป็นจุดจอดรถบรรทุกชั่วคราวก่อน เพื่ออำนวยควาทมสะดวกระหว่างรอพื้นที่แปลง 83 ไร่ ได้แก่ 1. พื้นที่ส่วนกลาง 70 ไร่ เปิดให้จอดตั้งแต่ปลายปี 2567 และ 2. พื้นที่ 22 ไร่ อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ คาดว่าจะเสร็จในเดือนก.ย. -ต.ค. 2568
ทั้งนี้ คาดว่า ปริมาณตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2568 (ต.ค.67-ก.ย.68) จะมีประมาณ 9.7 ล้านทีอียู ซึ่งเติบโตจากปี 2567 ที่มีตู้สินค้า 9.4 ล้านทีอียู