SKIN จับมือ EveandBoy ขยายไลน์ Makeup Care

ผู้จัดการรายวัน 360 - SKIN เปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ในกลุ่ม Makeup care ที่ผสาน Makeup กับ Skincare เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แบรนด์ Skinsista ชูนวัตกรรมลิปสี 2 หัว และ บลัชแอมพูลลดสิว Lunar Glow Blush รวมไปถึงแป้งผสมรองพื้นลดสิว Dream Light Foundation Powder ที่เปิดตัวไปก่อนหน้าพร้อมตั้งเป้ายอดขายมากกว่า 50,000 ชิ้น ภายในสิ้นปีนี้
นางสาวณัฐพร พงษ์ชาญชวลิต ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKIN ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามแบรนด์ไทยเปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Makeup Care ที่ผสานคุณสมบัติของเมคอัพและสกินแคร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ภายใต้แบรนด์ Skinsista ได้แก่ Stellar Kiss Lip Oil 2 in 1 และ Lunar Glow Blush พร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านงานกิจกรรม ที่ร้าน Eveandboy สาขา Mega Bangna ระหว่างวันที่ 19–25 กันยายน 2568 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม โปรโมชั่นพิเศษและเกมส์หน้าบูธ เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากแบรนด์
โดย Skinsista Lunar Glow Blush (สกินซิสต้า ลูน่า โกลว์ บลัช) บลัชทาแก้มรุ่นใหม่ที่ชูจุดขาย เป็นบลัชแอมพูลลดสิว มีให้เลือกถึง 5 เฉดสี ได้แก่ Milky Pink, Pink Orbit, Peach Coral, Apricot Star และ Venus Red ขนาด 5 กรัม ราคา 295 บาท จากปกติ 590 บาท
ด้าน Skinsista Stellar Kiss Lip Oil 2 in 1 (สเตลล่าร์ คิส ลิป ออยล์ ทู อิน วัน) ลิปออยล์นวัตกรรมใหม่ มอบ 2 เท็กซ์เจอร์ในแท่งเดียว ทั้งแบบออยล์แท่งและออยล์น้ำ มีให้เลือก 5 เฉดสี ได้แก่ Pink Aurora, Moonlight Rose, Starry Cherry, Solar Flare และ Red Nova ขนาด 2.6 กรัม ราคา 295 บาท จากปกติ 590 บาท
“โดยการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Dream Light Foundation Powder แป้งรองผสมรองพื้นที่มียอดขายแล้วกว่า 30,0000 ตลับ และยังเป็นหนึ่งในการสร้างหมุดหมายใหม่ของบริษัท ในการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสกินแคร์ไปสู่กลุ่ม Makeup Care เชื่อว่าผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ต้องการแค่เมคอัพที่สวย แต่ยังต้องการความมั่นใจว่าเครื่องสำอางที่ใช้จะช่วยดูแลผิวได้จริง การร่วมมือกับ Eveandboy ครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการขยายฐานลูกค้า และตอกย้ำความตั้งใจของ SKIN ที่จะผลักดันแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับสากล โดยตั้งเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Makeup Care ไว้ที่ 50,000 ชิ้น ภายในสิ้นปีนี้” นางสาวณัฐพร กล่าว
ทั้งนี้ Lunar Glow Blush และ Stellar Kiss Lip Oil 2 in 1 วางขายที่แรกที่ Eveandboy สาขา Mega Bangna และจะวางจำหน่ายเพิ่มเติมอีก 9 สาขา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Zpell, Terminal 21 โคราช, Siam Square One, Terminal 21 อโศก, Terminal 21 พัทยา, เมญ่า เชียงใหม่, UD Town และหาดใหญ่ และช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada, Tiktok Shop รวมถึงช่องทาง Modern Trade อื่นๆในอนาคตอันใกล้