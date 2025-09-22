SKIN จับมือ EveandBoy ขยายกลุ่ม Makeup care

"สกิน ลาบอราทอรี่ "เปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ในกลุ่ม Makeup care ที่ผสาน Makeup กับ Skincare เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แบรนด์ Skinsista ชูนวัตกรรมลิปสี 2 หัว ที่ทั้งบำรุงริมฝีปากและให้สีชัดติดทน Stellar Kiss Lip Oil 2 in 1 และ บลัชแอมพูลลดสิว Lunar Glow Blush รวมไปถึงแป้งผสมรองพื้นลดสิว Dream Light Foundation Powder ที่เปิดตัวไปก่อนหน้าพร้อมตั้งเป้ายอดขายมากกว่า 50,000 ชิ้น ภายในสิ้นปีนี้
นางสาวณัฐพร พงษ์ชาญชวลิต ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKIN ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามแบรนด์ไทยที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Makeup Care ที่ผสานคุณสมบัติของเมคอัพและสกินแคร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ภายใต้แบรนด์ Skinsista ได้แก่ Stellar Kiss Lip Oil 2 in 1 และ Lunar Glow Blush พร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านงานกิจกรรม ที่ร้าน Eveandboy สาขา Mega Bangna ระหว่างวันที่ 19–25 กันยายน 2568 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม โปรโมชั่นพิเศษและเกมส์หน้าบูธ เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากแบรนด์
โดย Skinsista Lunar Glow Blush (สกินซิสต้า ลูน่า โกลว์ บลัช) บลัชทาแก้มรุ่นใหม่ที่ชูจุดขาย เป็นบลัชแอมพูลลดสิว ด้วยส่วนผสมสำคัญอย่าง Salicylic Acid, Natural Glycogen และ Niacinamide ที่ช่วยลดการอักเสบของสิว อ่อนโยน ไม่อุดตัน ล พร้อมเนื้อซอฟต์แมตต์ สีสวยชัด ติดทนยาวนานถึง 16 ชั่วโมง มีให้เลือกถึง 5 เฉดสี ได้แก่ Milky Pink, Pink Orbit, Peach Coral, Apricot Star และ Venus Red ขนาด 5 กรัม ในราคาเพียง 295 บาท จากปกติ 590 บาท
ด้าน Skinsista Stellar Kiss Lip Oil 2 in 1 (สเตลล่าร์ คิส ลิป ออยล์ ทู อิน วัน) ลิปออยล์นวัตกรรมใหม่ มอบ 2 เท็กซ์เจอร์ในแท่งเดียว ทั้งแบบออยล์แท่งและออยล์น้ำ ชูจุดขายลิปดับเบิลออยล์ปากฟู สเตนสีชัด บางเบา ไม่หนักปาก ด้วยเทคโนโลยี Multi Boost Plumping ช่วยให้ริมฝีปากอิ่มฟูใน 28 วัน พร้อมการบำรุงจาก Pure Natural Oil 13 ชนิดจากประเทศญี่ปุ่น ที่มอบความชุ่มชื้นทันทีหลังทา ไม่แห้ง ไม่ตกร่อง สเตนสีชัดติดทนยาวนาน 8 ชั่วโมง เบลนด์เพิ่มความฉ่ำวาวได้โดยไม่หนักปาก และปิดสีปากคล้ำได้ทุกโทนผิว มีให้เลือก 5 เฉดสี ได้แก่ Pink Aurora, Moonlight Rose, Starry Cherry, Solar Flare และ Red Nova ขนาด 2.6 กรัม ราคาเพียง 295 บาท จากปกติ 590 บาท
“โดยการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Dream Light Foundation Powder แป้งรองผสมรองพื้นที่มียอดขายแล้วกว่า 30,0000 ตลับ และยังเป็นหนึ่งในการสร้างหมุดหมายใหม่ของบริษัท ในการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสกินแคร์ไปสู่กลุ่ม Makeup Care เชื่อว่าผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ต้องการแค่เมคอัพที่สวย แต่ยังต้องการความมั่นใจว่าเครื่องสำอางที่ใช้จะช่วยดูแลผิวได้จริง การร่วมมือกับ Eveandboy ครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการขยายฐานลูกค้า และตอกย้ำความตั้งใจของ SKIN ที่จะผลักดันแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับสากล โดยตั้งเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Makeup Care ไว้ที่ 50,000 ชิ้น ภายในสิ้นปีนี้” นางสาวณัฐพร กล่าว
ทั้งนี้ Lunar Glow Blush และ Stellar Kiss Lip Oil 2 in 1 วางขายที่แรกที่ Eveandboy สาขา Mega Bangna และจะวางจำหน่ายเพิ่มเติมอีก 9 สาขา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Zpell, Terminal 21 โคราช, Siam Square One, Terminal 21 อโศก, Terminal 21 พัทยา, เมญ่า เชียงใหม่, UD Town และหาดใหญ่ และช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada, Tiktok Shop รวมถึงช่องทาง Modern Trade อื่นๆในอนาคตอันใกล้