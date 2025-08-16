“เอ ศุภชัย” แฮปปี้มาก เปิดงาน “A fair”อร่อยเกรดเอ อลังการงานสร้าง15-24 สิงหาคมนี้ ที่เทอร์มินัล 21 พัทยา

เปิดงานไปเรียบร้อยแล้วอย่างอลังการงานสร้างเหมือนเดิมกับงาน “A fair อร่อยเกรดเอ by A Supachai” ครั้งที่ 3 คราวนี้บุกไปจัดกันที่พัทยา ที่ชั้น G PARIS, TERMINAL 21 PATTAYA ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคมนี้ โดยครั้งนี้จัดเต็มมากๆสำหรับชาวพัทยา ขนอาหารอร่อยเกรดเอ มาให้ช็อป ให้ชิมกันแบบเต็มที่ ราคาจับต้องได้ พร้อมกิจกรรมบันเทิงมากมาย มี กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ มาร้องเพลงเพราะๆให้ฟัง นักแสดงก็มากันเพียบ ทั้ง เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, โม อามีนา,
ยุ้ย ปัทมวรรณ, ปุยฝ้าย ณัฏฐพัชร์, เบนซ์ ปุณยภร, น้ำเพชร อิสรีย์, ปิงลี่ เฟมัส
เป็นต้น
โดยครั้งนี้ พี่เอ ศุภชัย เปิดใจถึงการจัดงานเอแฟร์ว่า “ยอมรับเลยค่ะว่าผลตอบรับดีมาก ครั้งนี้ครั้งที่ 3 เรามีแพลนต่อครั้งที่ 4-5-6-7-8 ตอนนี้มี 10 กว่าที่ต่อเนื่องกันแล้ว พี่เอ รู้สึกดีใจนะคะเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชน แล้วตัวเองก็รู้สึกสนุกด้วย มีความสุข ได้ออกงานมาพบปะผู้คน ได้พูดคุยกันการจัดงานแฟร์ เราต้องมี 2 อย่างคือ คนเดินสนุก คนขายก็ขายได้ ซึ่งเราก็ตอบโจทย์ทั้ง 2 ข้อ คนเดินสนุก อาหารอร่อย มีกิจกรรมให้ชม ได้กิน ได้ซื้อของกลับบ้าน คนขายก็ขายของได้ คนจัดงานก็มีกำลังใจในการจัดงาน มาตรฐานงานเอแฟร์ของพี่เอ คือมีอาหารทั่วทุกภาคเลย ไม่ต้องไปหลายจังหวัด เรามีของกินทุกจังหวัด มาที่เดียวได้หมดทุกอย่าง ครั้งนี้มาจัดที่พัทยา เดี๋ยววันที่ 26 สิงหาคม จัดที่เซ็นทรัล ชลบุรี ก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆ พี่เอก็ตั้งใจว่าจะจัดทั้งที่กรุงเทพ และ จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค เพื่อให้ทุกคนได้ทานของอร่อย ได้กินพะโล้ของพี่เอ ติดตามงานเอแฟร์ได้เลยค่ะ ส่วนที่พัทยาก็จะมีกิจกรรม มีสีสันสนุกทุกวันในวันที่ 17 สิงหาคม จะมีการประกวด MiSS QUEEN A
FAIR สนุกแน่นอน
ใครที่เป็นสายกิน สายติ่งศิลปิน รับรองไม่ผิดหวัง มาซื้อของกินที่ร้านค้า
อร่อยๆที่งาน” เอแฟร์ อร่อยเกรดเอ โดยพี่เอ ศุภชัย เจอกันวันที่ 15-24 สิงหาคม
ที่เทอร์มินัล 21 พัทยา กันได้เลย ห้ามพลาดนะคะ รับรองว่าได้สนุกกับกิจกรรม
และอาหารอร่อยทุกวันเลยค่ะ..