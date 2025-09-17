“โลตัส” ลุยคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้ง เร่งขยายกลุ่มนิวเจน-แฟนด้อมดิสนีย์

ผู้จัดการรายวัน 360 - โลตัส ฉลองครบรอบ 31 ปี งัดกลยุทธ์คาแรกเตอร์มาร์เก็ตติ้งขับเคลื่อนการขาย มุ่งเจาะคนรุ่นใหม่ เจน z และคนรักดิสนีย์ ภายใต้แคมเปญ “โลตัส 31 ปี ใจฟูทุกวัน” โดยร่วมมือกับ “ดิสนีย์ประเทศไทย” พาเหล่าคาแรกเตอร์ขนฟู จากดิสนีย์ และดิสนีย์ พิกซาร์ และพันธมิตรแบรนด์ดังกว่า 70 แบรนด์ มาสร้างโปรโปชั่น “ใจฟู“ เริ่ม 18 ก.ย. – 12 พ.ย.นี้
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โลตัส มุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชน (Smart Community) โดยมีแผนพัฒนาทั้งสาขาใหม่และสาขาเดิมที่มีอยู่ให้เหมาะกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต ซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้โลตัสก้าวมาถึงวันนี้ ไม่ใช่เพราะความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความร่วมมือในระดับองค์กรกับพันธมิตรคู่ค้าทุกราย ที่ร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอมาตลอดเส้นทาง
“โลตัสไม่ใช่แค่ศูนย์กลางการค้าขาย แต่เป็นศูนย์กลางประสบการณ์ ที่ผ่านมาเรามีการปรับปรุงโซนอาหารสด รวมถึงอื่นๆ เพื่อให้เกิดบริการที่ดีขึ้น มีช้อปปิ้งมอลล์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชนมากขึ้น เป็นศูนย์รวมประสบการณ์ ศูนย์รวมการใช้ชีวิต และเป็นออมนิแชนแนล ที่มีทั้งร้านค้าเชนใหญ่ และร้านเล็กๆ ที่สำคัญโลตัสต้องเติบโตไปตามการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า สมัยแรกเราเป็นเพียงธุรกิจร้านค้า แต่ปัจจุบันให้ความสำคัญกับประสบการณ์การช้อปปิ้ง สำคัญสุด คือ ความคุ้มค่า ซึ่งเป็นดีเอ็นเอของโลตัส” นายสมพงษ์ กล่าว
โดยในปี2568นี้โลตัสมุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Gen Z กลุ่มคู่รัก และกลุ่มแฟนตัวยงของดิสนีย์ เพื่อให้ทุกเจเนอเรชั่นสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ “ใจฟู” กว่าที่เคย ถือเป็นการสร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสครบรอบ 31 ปี ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “โลตัส 31 ปี ใจฟูทุกวัน” จับมือกับดิสนีย์ ประเทศไทย พาเหล่าคาแรกเตอร์ขนฟูจากดิสนีย์ และดิสนีย์ พิกซ่าร์ ฉลองครบรอบ 31 ปีที่โลตัส สามารถนำคาแรกเตอร์ขวัญใจคนไทยมารวมไว้ในแคมเปญเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Lotso (Toy Story), Sulley (Monsters Inc.), Red Panda Mei (Turning Red), Chip ‘n Dale, Winnie the Pooh, Stitch, Marie (The Aristocats) และอีกมากมาย
สำหรับแคมเปญ “โลตัส 31 ปี ใจฟูทุกวัน” นั้นมี 3 ไฮไลท์ที่สำคัญ คือ 1. โปรใหญ่ใจฟู : โลตัสจับมือพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำกว่า 70 แบรนด์ดังชั้นนำ จัดโปรโมชันแรงแห่งปี มอบความคุ้มค่าและช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนไทย เพื่อแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าสนับสนุนโลตัสมาตลอด 31 ปี
2. E-Stamp ใจฟู : ช้อปครบทุก 100 บาท รับ 1 E-Stamp ผ่าน Lotus’s Smart App แลกของพรีเมียมสุดน่ารักจากดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น กล่องสุ่มกระเป๋า 8 ลาย, กระเป๋าอเนกประสงค์, หมอนกอดผ้าห่ม, และ Bean Bag ลายคาแรกเตอร์ นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถแลกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร แพ็คน้ำแร่โลตัส ทิชชู่ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ได้อีกด้วย
3.ลุ้นใหญ่ใจฟู : ทุกการช้อปครบ 100 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 3,116,000 บาท เช่น รางวัลที่ 1 รถยนต์ Mini Cooper SE Hightrim รถยนต์ไฟฟ้า100% สีพิเศษ Ocean Wave Green พร้อม Wrap ลิมิเต็ดดีไซน์ “31 ปีโลตัส Anniversary” จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,904,000 บาท รางวัลที่ 2 รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy-i รุ่น Urban ล้อซี่ลวด พร้อม Wrap ดีไซน์พิเศษ “31 ปีโลตัส Anniversary” จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 60,600 บาท รวมมูลค่า 1,212,000 บาท
นอกเหนือจากโปรโมชันพิเศษและของพรีเมียมสุดน่ารัก ลูกค้ายังสามารถเป็นเจ้าของสินค้าลิขสิทธิ์ลวดลายดิสนีย์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มีวางจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้น โดยในคอลเลกชั่นพิเศษนี้ประกอบด้วยสินค้ากว่า 80 รายการ ที่รังสรรค์ขึ้นภายใต้การเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี พร้อมให้ลูกค้าทุกเจเนอเรชั่นเลือกจับจองได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ถึง 12 พฤศจิกายน 2568
พร้อมกันนี้โลตัสยังจับมือกับ Souri Café แบรนด์มาการองสไตล์ฝรั่งเศสร่วมสมัยขวัญใจคนรุ่นใหม่ เปิดตัวคาเฟ่สุดนุ่มฟูแห่งแรกในประเทศไทย มอบประสบการณ์ชวนฝันกับเมนูคอลแลปส์สุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีพาสเทลและความนุ่มฟูของแคมเปญ นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า คำว่า “ใจฟู” มีความหมายพิเศษสำหรับแคมเปญปีนี้ โดยมีที่มาจาก 3 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ 1.มาจากคำว่า Delightful ซึ่งเชื่อมโยงกับ Brand Essence ของโลตัส “A Little Delight Every Day” หรือ “รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส” ที่ยึดมั่นในการมอบช่วงเวลาแห่งความสุขแก่ลูกค้าในทุกวัน 2.สื่อถึงขนนุ่มฟู สดใส และน่ารักของเหล่าคาแรกเตอร์ดิสนีย์ และดิสนีย์ พิกซาร์ ที่พร้อมมาสร้างความสุขแก่คนไทยทุกวัย 3.โปรโมชันจัดเต็ม อัดแน่นด้วยส่วนลดสุดพิเศษ สิทธิแลกของพรีเมียมแก๊งขนฟูสุดคิ้วท์ อีกทั้งยังสามารถลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทำให้ทุกคนรู้สึก “ใจฟู” ทุกวัน
“แคมเปญ โลตัส 31 ปี ใจฟูทุกวัน ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่ แต่เป็นการยึดมั่นพันธกิจของแบรนด์ในการสร้างคุณค่าที่แท้จริงและความสุขที่จับต้องได้ให้กับลูกค้าทุกคน เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษสุดที่โลตัสเท่านั้น” นายสมพงษ์ กล่าว.