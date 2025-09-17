สทร.จับมือ อิตาลี เดินหน้าออกแบบ-ผลิต รถไฟในประเทศ พัฒนาระบบรางไทย

สทร. จับมือ BLUE Engineering จากอิตาลี เปิดตัวโครงการเชิงกลยุทธ์ด้านการออกแบบและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
วันที่ 17 ก.ย. 2568 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ร่วมกับบริษัท BLUE Engineering S.r.l. (BLUE) เปิดตัวโครงการสำคัญเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายเปาโล ดีโอนีซี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย นายโชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. นายโมฮัมหมัด จูมา อีด (Mr. Moh’d Juma Eid) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท BLUE รวมถึงผู้บริหารระดับสูง แขกผู้มีเกียรติ และพันธมิตรในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย สทร. ได้กำหนดทิศทางการวิจัยสำหรับการออกแบบรถไฟที่ผนวกเอกลักษณ์ไทยเข้าไป และดำเนินการประเมินขีดความสามารถท้องถิ่นของพันธมิตรในอุตสาหกรรมการผลิต
โดย สทร. ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ BLUE Engineering S.r.l. จากเมืองตูริน ประเทศอิตาลี ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและการออกแบบ มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมภาคยานยนต์ อากาศยาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคระบบราง เป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัท BLUE ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางในด้านการออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง การทดสอบแบบเสมือน และการพัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม จนได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทั่วโลก
โครงการเชิงกลยุทธ์นี้จะมุ่งเน้นอย่างจริงจังในการออกแบบและพัฒนารถไฟผลิตในไทย รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของยุโรป
โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านระบบรางและอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟของไทย ด้วยการใช้มาตรฐานสากลเป็นแนวทาง ประเทศไทยจะมุ่งขยายขีดความสามารถทางอุตสาหกรรม ลดการพึ่งพาการนำเข้า และสร้างตำแหน่งให้ตนเองเป็น
ผู้เล่นที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระบบรางระดับภูมิภาค ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลายประการ ได้แก่
• วางรากฐานสำหรับการผลิตรถไฟในประเทศ บนพื้นฐานการจัดกลุ่มขบวนรถไฟโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ โครงร่างแนวคิด และข้อเสนอชุดรถไฟสำหรับการผลิตในท้องถิ่น
• สร้างมาตรฐานรถไฟและแนวทางการออกแบบ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป ในขณะเดียวกันส่งเสริมเทคโนโลยีและชิ้นส่วนท้องถิ่นเพื่อลดการนำเข้าและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของไทย
• เสริมสร้างความแข็งแกร่งห่วงโซ่อุปทานระบบรางของไทย ผ่านการสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการไทยและสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิต
โครงการนี้มีความหมายมากกว่าเป็นเพียงความก้าวหน้าทางเทคนิค แต่เป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจ ความมุ่งมั่น และความร่วมมือที่มองไปข้างหน้าระหว่างกระทรวงต่างๆ อุตสาหกรรมท้องถิ่น และพันธมิตรระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันเร่งการเปลี่ยนผ่านของไทยไปสู่อุตสาหกรรมระบบรางที่ทันสมัย ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก