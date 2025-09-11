ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป คว้า 8 รางวัลใหญ่จากโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2568

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต จากโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2568 โดยทางทีพีไอ โพลีนกรุ๊ป ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL และบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 8 รางวัล ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการตอบแทนสังคม โดยมีคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีพีไอ โพลีน เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2568 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
TPIPL ได้รับเกียรติคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาพลังงานสะอาดและนวัตกรรม 2. รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาคุณธรรมในการช่วยเหลือสังคม 3. รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี สาขาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทางด้าน TPIPP ก็ได้รับเกียรติคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี สาขาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี สาขาพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว 3. รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาคุณธรรมในการช่วยเหลือสังคม 4. รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
ความสำเร็จครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ
ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป จะยังคงยึดมั่นในพันธกิจ “ทีพีไอ โพลีน สร้างอนาคต สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ตอกย้ำบทบาทขององค์กรชั้นนำที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน