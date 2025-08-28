TPIPL มอบปูนซีเมนต์และไบโอแซนจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อและบำบัดกลิ่น แก่กองทัพภาคที่ 2

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL นำโดยคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) มอบ “ปูนซีเมนต์ทีพีไอ” จำนวน 20 ตัน (400 กระสอบ) ให้แก่ พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาค 2 (ที่ 4 จากซ้าย) นำส่งต่อไปให้แก่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อใช้สร้างบังเกอร์ เสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล พร้อมทั้งมอบ “ไบโอแซน” จุลินทรีย์ฆ่าเชื้อและบำบัดกลิ่น จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อช่วยดูแลสุขอนามัยในพื้นที่ การสนับสนุนครั้งนี้จัดขึ้น ณ มณฑลทหารบกที่ 25 (ค่ายวีรวัฒน์โยธิน) จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผู้ปกป้องชายแดนของประเทศ
การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ TPIPL ในการยืนหยัดเคียงข้างกองทัพและสังคมไทย โดยมุ่งหวังให้กำลังพลมีความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อปกป้องประเทศได้อย่างเต็มกำลัง