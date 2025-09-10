“สเตคอน กรุ๊ป” ตั้ง STECON Group Global ลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยีในต่างประเทศ

“สเตคอน กรุ๊ป” ตั้ง STECON Group Global เพื่อลงทุนต่างประเทศในธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ New S-Curve ในด้าน Construction Tech และ Infrastructure Tech ทั่วโลก
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของไทย ได้จัดตั้งบริษัท STECON Group Global เพื่อดำเนินการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง (New S-Curve) ในด้าน Construction Tech และ Infrastructure Tech ทั่วโลก เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งธุรกิจหลักด้านการก่อสร้าง และการพัฒนาธุรกิจใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะเติบโต
บริษัทได้เข้าลงทุนใน ALICE Technologies สตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Optioneering Platform) สามารถสร้าง สำรวจ และอัปเดตตารางการก่อสร้างได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้าง
ALICE ได้รับความไว้วางใจผู้รับเหมารายใหญ่ในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดย ALICE ได้ช่วยเจ้าของโครงการประหยัดเวลาและต้นทุนโดยการจำลองแผนการก่อสร้าง และเลือกแผนการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย STECON Group เข้าร่วมลงทุนในรอบ Series B ควบคู่ไปกับนักลงทุนระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีของ ALICE มาปรับใช้กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของบริษัท เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างสู่ระดับโลก
นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนใน Asperitas สตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรม Immersion Cooling สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ โดย Asperitas ได้พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับ Shell ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ระบบ Immersion Cooling ใช้หลักการระบายความร้อนด้วยของเหลว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการระบายความร้อน ลดการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์แนวทางการพัฒนา Green Data Center หรือ Sustainable Data Center และสนับสนุนการนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (circular energy reuse) ปัจจุบันมีลูกค้าระดับโลกทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย
STECON Group ได้เข้าร่วมการลงทุนใน Asperitas รอบ Series A ในฐานะ Lead Investor ร่วมกับนักลงทุนชั้นนำระดับโลก และกองทุนภาครัฐของประเทศเนเธอร์แลนด์ การลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ STECON Group ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศธุรกิจด้าน Digital Infrastructure และ Data Center เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีด้านศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
การลงทุนของ STECON Group ในสตาร์ทอัพเทคโนโลยีระดับโลก ไม่เพียงเป็นการลงทุนเชิงการเงิน แต่ยังเป็นการต่อยอดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ และเสริมศักยภาพของกลุ่มบริษัทในหลายด้าน