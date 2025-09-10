xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.ผนึกส.อ.ท.เพิ่มศักยภาพยกระดับอุตฯเป้าหมาย หนุนตั้งนิคมฯเฉพาะทางเพิ่มLocal Content เลี่ยงการกีดกันการค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กนอ. จับมือ ส.อ.ท. เดินหน้ายกระดับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย หวังเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส.อ.ท.เสนอให้กนอ.ตั้งนิคมฯเฉพาะทางเพื่อให้อุตฯเป้าหมายเพิ่มLocal Content ให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันการค้า ส่วนกนอ.แย้มปีนี้เป้าขายที่ดินในนิคมฯพลาดเป้า ทำได้ใกล้เคียงปีก่อนที่ 8พันไร่ คาดปี69ขายที่ดินนิคมฯได้ 1หมื่นไร่

นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยกระดับและเร่งรัดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่าการลงนามในครั้งนี้ เป็นการผนึกพลังของสององค์กรที่มีศักยภาพแตกต่างกัน โดยกนอ. มีความพร้อมด้านพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน และการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ขณะที่ ส.อ.ท. เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมที่ใกล้ชิดและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการอย่างลึกซึ้ง โดยความร่วมมือภายใต้นโยบาย NOW Thailand ของ กนอ. และนโยบาย One FTI ของ ส.อ.ท. จะทำให้เกิดพลังเสริมที่สามารถผลักดันการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นนโยบายและมาตรการที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้เป็น New Growth Engine ของประเทศ และนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจไทยโดยรวม


ขณะเดียวกันความร่วมมือนี้ยังเป็นเวทีสู่การพัฒนานวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย กนอ.มุ่งขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็น ‘Smart Industrial Estate’ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่า มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกปี 2568 สูงถึง 1.058 ล้านล้านบาท เติบโต 138% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องปรมาณการขายที่ดินนิคมฯ โดยปีงบมาณ 2566 สิ้นสุด30 กันยายน 2566 มีการขายที่ดินนิคมฯราว 6พันกว่าไร่ ปี2567 เพิ่มเป็น 8พันไร่ และปีนี้ตั้งไเป้าไว้ 1หมื่นไร่ แต่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ทำให้ยอดขายที่ดินในนิคมฯจนถึงขณะนี้อยู่ที่ 4-5พันไร่ คาดว่าปีนี้จะทำได้เท่ากับปีก่อนที่8 พันไร่ และปีหน้าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1หมื่นไร่

“ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยการเกื้อหนุนศักยภาพระหว่าง กนอ. และ ส.อ.ท. จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเติบโตอย่างมั่นคง และนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของภูมิภาค พร้อมกับการเติบโตที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายสุเมธ กล่าว


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ก็มีโอกาสสำคัญจากการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve

ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอมีเป้าหมายชัดเจนในการเปิดโรงงานให้เร็วที่สุด ดังนั้นเราควรเร่งสร้างโมเมนตั้มต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวก และง่าย ขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาคน โดยจัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อUpskill Reskill เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติตัดสินใจย้ายฐานนอกจากพิจารณาเรื่องทำเลที่ตั้งแล้วต้องคำนึงแรงงานคนมามีพร้อมหรือไม่

อย่างไรก็ดี ภายใต้การย้ายฐานการผลิตจากต่างชาติมาไทย เราต้องหนุนให้SMEเข้ามาอยู่ในSupply Chainให้ได้ ภายใต้บริบทโลกสงครามการค้าที่เข้มข้นขึ้น ขณะที่ไทยอยู่ระหว่างการเจรจากับสหรัฐในประเด็นอัตรา RVC หรือ กฎว่าด้วยสัดส่วนวัตถุดิบท้องถิ่น (Required Value Content) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ โดยส.อ.ท.เร่งกลุ่มอุตสาหกรรมปรับปรุงเพิ่มสัดส่วน RVC ให้สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีที่สูงขึ้นจากสหรัฐอเมริกา ขณะที่สหรัฐฯต้องการกำหนดสินค้าส่งออกไปสหรัฐฯต้องมีLocal Content สูงถึง60%แต่ไทยทำได้เพียง40% จึงต้องมีการเจรจาต่อไปเพื่อไม่ให้ต้องเสียภาษีนำเข้า40%จาก 19% ดังนั้น ส.อ.ท.อยากให้กนอ.ร่วมออกแบบนิคมฯเฉพาะทางหรือเรียกว่า Supply Chain Security Industrial Park โดยทำเป็นโซนพิเศษ หรือเป็นแซนด์บ๊อกซ์ให้อุตสาหกรรมเป้าหมายและตั้งเป้าเพิ่ม Local Content ให้มากขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้า

การที่นักลงทุนจะตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตนั้น ต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง พื้นที่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ ตลาด และท่าเรือเพื่อความพร้อมสำหรับการส่งออก ซึ่งทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม คือ หัวใจสำคัญในการดึงดูดการลงทุน

ทั้งนี้ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดการลงทุน เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านทำเล โครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศการผลิต (Ecosystem) ที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ Data Center เกษตรและชีวภาพขั้นสูง รวมถึง Climate Tech ด้วยเหตุนี้ ส.อ.ท.จึงมุ่งผลักดันให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next-Gen Industries) ซึ่งประกอบไปด้วย S-Curve & New S-Curve รวมทั้ง BCG และ Climate Change ซึ่งเป็นนโยบายที่ไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลก และนโยบายของภาครัฐ

“ส.อ.ท. พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับ กนอ. ทั้งเรื่องการประสานงานกับสมาชิกส.อ.ท. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม การรวบรวมความเห็นจากภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนากฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้สมาชิกใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ One Stop Service ของ กนอ. และที่สำคัญที่สุด คือ การผลักดันมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุน และผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” นายเกรียงไกร กล่าวเสริม

สำหรับขอบข่ายความร่วมมือหลัก 4 ด้าน ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ประกอบด้วย 1.การเร่งรัดการลงทุน ด้วยการร่วมกันจัดทำแนวทางและแผนสร้างแรงจูงใจ เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

2.ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อใช้กำหนดนโยบายและสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน 3.การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดย กนอ. จะสนับสนุนการใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) และ "ทางด่วน" การลงทุน (Investment Fast Track)
และ 4.การส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยการร่วมกันยกระดับผู้ประกอบการด้วยมาตรฐาน "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)" ตั้งแต่การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน การให้การรับรอง การพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงการมอบสิทธิประโยชน์

กนอ.ผนึกส.อ.ท.เพิ่มศักยภาพยกระดับอุตฯเป้าหมาย หนุนตั้งนิคมฯเฉพาะทางเพิ่มLocal Content เลี่ยงการกีดกันการค้า
กนอ.ผนึกส.อ.ท.เพิ่มศักยภาพยกระดับอุตฯเป้าหมาย หนุนตั้งนิคมฯเฉพาะทางเพิ่มLocal Content เลี่ยงการกีดกันการค้า
กนอ.ผนึกส.อ.ท.เพิ่มศักยภาพยกระดับอุตฯเป้าหมาย หนุนตั้งนิคมฯเฉพาะทางเพิ่มLocal Content เลี่ยงการกีดกันการค้า
กำลังโหลดความคิดเห็น