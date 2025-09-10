GIT จัด “งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 (GIT 2025)” อย่างยิ่งใหญ่ คับคั่งด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้นำความคิดจากทั่วโลก หวังประเทศไทยเป็นผู้นำทางความคิดและนวัตกรรมด้านอัญมณี และเครื่องประดับระดับโลก
กรุงเทพฯ, 8 ก.ย. 68 : นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด “งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 (GIT 2025)” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT โดยครั้งนี้จัดขึ้นในธีม: Responsible Gem & Jewelry Supply Chain ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการชั้นนำในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาค คับคั่งด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้นำความคิดจากทั่วโลก ผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อัปเดตแนวโน้ม นวัตกรรม และงานวิจัยล้ำสมัย รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก หวังประเทศไทยเป็นผู้นำทางความคิดและนวัตกรรมในชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก พร้อมกันนี้ ในงานยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมและยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewellery Council; RJC)” และพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการมาตรฐาน GIT Standard อีกด้วย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมด้วย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำคณะผู้จัดงานให้การต้อนรับ โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิชาการ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 (GIT 2025) ครั้งนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีกำหนด 2 วัน (8 ถึง 9 ก.ย. 68) เพื่อตอกย้ำบทบาทของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการชั้นนำในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาค เพื่อเปิดเวทีการประชุมที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนความองค์ความรู้ นำเสนอผลงานทางวิชาการ และอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา และองค์กรในอุตสาหกรรม อาทิ สมาคมช่างทองไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงิน สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมค้าทองคำ และสถาบัน Gemological Institute of America”
ด้าน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า “งานประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติที่เข้มแข็ง ที่ไม่เพียงแสดงถึงขีดความสามารถทางวิชาการและความเป็นผู้นำของสถาบันในระดับโลกเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม โดยจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาอย่างรับผิดชอบ การออกแบบเชิงนวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจที่มีจริยธรรม รวมถึงมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ ‘ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก’ อีกด้วย”
ทั้งนี้ GIT ได้จัดงานประชุมอัญมณีและเครื่องประดับมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งและประสบความสำเร็จอย่างสูงตลอดมา ทุกครั้งไม่เพียงแต่เป็นเวทีทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นช่วงเวลาที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมวงการ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นับเป็นโอกาสในการพบปะกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งในอนาคต
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 (GIT 2025) จัดขึ้นภายใต้ธีม “Responsible Gem & Jewelry Supply Chain” นอกจากจะมีการสัมมนาอย่างเข้มข้นตลอด 2 วัน (8-9 ก.ย. 68) แล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับโอกาสพิเศษ ให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 72 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย
ภายในงานครั้งนี้ นอกจากจะจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจแล้ว ในช่วงบ่ายของวันนี้ (8 ก.ย. 68) ยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมและยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาล (Responsible Jewellery Council; RJC)” และพิธีมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการมาตรฐาน GIT Standard ณ ห้อง The Residence ชั้น M โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ซึ่งรางวัลที่ได้รับนี้ ถือเป็นใบประกาศเกียรติคุณและกำลังใจสำคัญที่จะเตือนย้ำให้ทุกองค์กรมีความมุ่งมั่นพัฒนา โดยตั้งอยู่บนมาตรฐานธรรมาภิบาล เพื่อธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป และยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้เทียบเท่าสากล
สำหรับหัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจโดยวิทยากรระดับโลก ตลอดทั้ง 2 วัน มีดังนี้
วันที่ 8 กันยายน 2568
เวทีกลาง พบกับวิทยากรหลัก นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ: Towards a Sustainable Future for the Thai Gem and Jewelry Industry, Mr. Wallace Chan สร้างสรรค์จิวเวลรี่ระดับโลกชาวจีน หัวข้อ: Future Trends: Sustainability in Jewelry Art 2025, ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หัวข้อ: Transforming Thailand's Gem and Jewelry Industry through Research and Innovation, Mrs. Ashoo Sinchawla กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันต์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด หัวข้อ: The Role of Women in the Gem and Jewelry Industry.
พบกับวิทยากรรับเชิญ นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ตัวแทนจาก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน), ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, Ms. Anna Minakova ตัวแทนจาก Eurus Gallery, ม.ล.ปรมาภรณ์ เทวกุล ตัวแทนจาก Precious Metal Refining Company Limited, Mr. Wasantha Gamlath ตัวแทนจาก Gem and Jewellery Research and Training Institute (GJRTI), Ms. Song Zhonghua ตัวแทนจาก National Gems & Jewelry Testing Group (NGTC), China, ดร.วสุรา สุนทรตันติกุล ตัวแทนจาก สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา (GIA), Mr.Tobias Häger ตัวแทนจาก Johannes Gutenberg University
วันที่ 9 กันยายน 2568
เวทีกลาง พบกับวิทยากรหลัก Mr. Edward Johnson ตัวแทนจาก Gemfields Group หัวข้อ: Building a Responsible Coloured Gemstone Supply Chain, Mr. Kenneth Scarratt ตัวแทนจาก CIBJO Academy หัวข้อ: Transparency is not an option, it is a necessity, Mr. Richard W. Hughes ตัวแทนจาก Lotus Gemology หัวข้อ: Describing Color in Gems: A Fool’s Guide
พบกับวิทยากรรับเชิญ Daniel Nyfeler กรรมการผู้จัดการ Gübelin Gem Lab, Prof. Liu Shang I, Edward ตัวแทนจาก The Gemmological Association of Hong Kong: GAHK, ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ, Prof. Yan Li ตัวแทน Wuhan University ประเทศจีน และพบกันผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ได้แก่ Mr. Vincent Pardieu ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี, Mr. KinJal Shah ตัวแทนจาก Responsible Jewellery Council (RJC) และปิดท้ายโดยนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 (GIT 2025) นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการและนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับในเวทีโลก ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยก้าวสู่มาตรฐานความยั่งยืนและธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก พร้อมวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางความคิดและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างแท้จริง